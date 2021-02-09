非洲豬瘟｜漁護署指病毒在爆疫元朗豬場擴散　3000豬需全殺光

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-02-09 22:12

元朗黃泥墩一個豬場的豬舍於2月4日被驗出有6頭豬感染非洲豬瘟，並再於2月6日在另一個豬舍再驗出兩個樣本呈陽性反應。漁護署今（9日）公布將銷毀豬場所有豬隻約3,000隻。早前漁護署已銷毀該豬場約700頭豬。

漁護署發言人指，病毒已在豬場有擴散跡象，在諮詢相關國際專家意見後，認為把豬場內所有豬隻銷毀為較審慎做法。

附近其他3個豬場樣本檢測呈陰性

2月4日發現該豬場其中一豬舍出現非洲豬瘟個案後，漁護署已把同一豬舍內所有約240隻豬隻銷毀。惟2月6日再驗出同豬場另一豬舍現非洲豬瘟，再疫約560頭豬。漁護署今決定銷毀整個豬場的生豬，署方指，會盡快把場內餘下約3,000頭豬隻全數銷毀，並按既定機制向豬隻擁有人作出補償。

發言人續指，該豬場的3公里範圍內有其餘3個豬場，而目前在其他豬場豬隻取得的樣本檢測結果為陰性，巡查時亦無發現豬隻有異常情況，因此決定容許其餘3個豬場的豬隻可繼續運往屠房，但該3個豬場運出的豬隻，會先有漁護署人員確定豬隻健康狀況良好，而3個豬場的運豬車不可到其他豬場運送豬隻。

早前漁護署已殺了同豬場確診豬舍約240頭豬。（歐嘉樂攝／資料圖片）

漁護署表示，會聯同相關國際專家繼續進行調查及了解非洲豬瘟的源頭工作，並加強巡查本地豬場，亦通知農戶，若發現豬隻健康有異要即時通知署方。發言人強調，目前只有一個豬場受影響，整體活豬供應不受影響。