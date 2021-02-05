非洲豬瘟｜漁護署焗殺元朗爆疫豬場240豬　病毒傳入本港成謎

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-02-05 15:03

元朗黃泥墩一個持牌豬場的豬隻樣本中檢測出非洲豬瘟病毒，漁農自然護理署已即時禁止豬場運出任何豬隻至另行通知，為本地首宗豬場爆疫，業界指不了解病毒如何傳入本港。

對病毒呈陽性的6隻豬隻來自同一豬舍，當局昨晚預告同一豬舍內所有約240隻豬隻均會被銷毀。至少10名身穿保護衣的漁護署人員今早（5日）在該豬場內銷毀豬隻，並清潔消毒環境，署方人員亦有附近豬場視察。

元朗黃泥墩一個持牌豬場的豬隻樣本中檢測出非洲豬瘟病毒，身穿保護衣漁護署人員戴上口罩和手套，銷毀同一豬舍的生豬。（歐嘉樂攝）

活豬代理商：本地活豬供應未有受影響

至少10名的漁護署人員今早（5日）在位於白沙山路的豬場內銷毀豬隻，有大型貨車停泊門外。他們身穿保護衣，戴上口罩和手套，其中有人在從豬場用長棍趕豬進附有喉管的貨櫃箱，現場傳出豬隻叫聲，其後有人員檢視箱內情況，豬隻叫聲停止。有人員在豬場內清潔消毒環境。也有身穿保護衣的署方人員到附近豬場視察。

活豬代理商鄭嘉成表示，內地進口的活豬會經過檢驗，本地在過往較少抽查檢驗病毒，因非洲豬瘟出現，或有加強檢測。他指目前本地活豬供應和價格未有受影響，又說不了解病毒如何傳入本港。

漁護署：其他豬舍樣本呈陰性 毋須銷毁

漁護署表示，豬場內其他豬舍的豬隻樣本檢測結果為陰性，無健康異常，現階段毋須銷毁，亦會繼續調查非洲豬瘟病毒的源頭和加強巡視本地豬場。署方指今次個案不會影響本地屠房運作，亦不影響整體活豬供應，強調非洲豬瘟不會傳染人類，因此不構成食物安全風險，豬肉煮熟後可放心食用。

食物環境衞生署和漁護署表示，會繼續嚴格執行內地活豬運輸車和本地活豬運輸車在屠房的清潔和消毒，減低非洲豬瘟交叉感染的風險。內地和本地分別的活豬運輸車每次離開上水屠房前須徹底清潔消毒，兩者的清潔消毒地點在分隔的專用位置。上水屠房已即時加強設備及人手以進行兩者的清潔消毒，屠房無需關閉或銷毀其他豬隻。