非洲豬瘟｜中國逾千隻豬感染新病毒株　疑豬農用非法疫苗惹禍

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-01-23 15:31

路透社報道，中國此前遭受非洲豬瘟疫情衝擊，至今仍在復蘇期，但當地養豬場已出現新病毒株，並且最有可能是非法疫苗所致。 其中中國第四大豬肉生產商「新希望六和」已有超過1000隻活豬感染兩種非洲豬瘟新病毒株，死亡率較以前低，但卻會令新生健康仔豬數量減少。 報道認為，雖然目前已知感染規模有限，不過若新病毒株進一步擴散，可能使中國豬肉產量大減。

中國的養豬業受非洲豬瘟衝擊，至今仍在復蘇期。（視覺中國）

報道引述一名北京獸醫表示，去年他在豬隻身上診斷出一種較不致命的慢性非洲豬瘟，新病毒株缺乏「MGF360基因」，至於新希望六和的病豬身上，所發現的新病毒株就缺少「MGF360基因」和「CD2v基因」。報道稱，過去曾有研究顯示，消除非洲豬瘟病毒若干「MGF360基因」可產生免疫效果，但新病毒株會容易突變回有害狀態，因此未被開發成疫苗。

內地現時正加緊研究非洲豬瘟疫苗，農業農村部去年8月曾經表示，由中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所自主研發的非洲豬瘟疫苗進展順利，在前期完成候選疫苗株實驗室和中間試制階段研究的基礎上，目前已完成疫苗環境釋放試驗，即將進入擴大臨床試驗和生產性試驗階段。

報道指，新病毒株死亡率寞低，但若進一步擴散，可能使中國的豬肉產量大減。（視覺中國）

惟報道指出，非洲豬瘟迄今都沒有疫苗獲得核准，然而業內人士及專家均發現，很多中國豬農為保護牲口，轉而求助未被核准的產品，擔心非法疫苗已引發意外感染，即是現在散播中的新病毒株。新病毒株可能透過被污染的肉品擴散至全球，並感染吃廚餘的豬隻。目前已知新病毒株可在某些豬肉產品中存活數個月。

（路透社）