復課｜筲官130學生隔離檢疫　中學校長會籲檢討復課措施

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-10 10:19

本港新冠肺炎疫情持續，教育局早前表示，若學校安排全體教師定期兩周一檢，持陰性結果的學校可在農曆年假後，全校恢復面授課。香港中學校長會榮譽總幹事黃謂儒質疑，若校內出現確診個案，學校需承擔風險的時候，究竟法律責任誰屬。而早前筲箕灣官立中學共130人隔離檢疫，故對接下來的DSE考試感到擔心，呼籲當局檢討復課的措施，認為後果可大可小；又指現時政府不少部門仍在家工作，不解為何學校卻有額外選擇全校復課。

▼去年9月23日 全港首階段復課▼

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老師兩周一檢可全面復課的消息傳出後，引起教育界熱烈討論，中學校長會上周六向會員進行問卷調查，昨日（9日）公布，收集了中學界對新措施的意見，獲全港逾7成（338間）中學回覆，94%學校擬在農曆年假後，每日安排不多於全校三分之一學生回校，當中只有9間中學計劃安排全校教職員定期檢測，以全校復課。

黃謂儒指，要釐清若校內出現確診個案，學校需承擔風險的時候，究竟法律責任誰屬等問題。(資料圖片)

黃謂儒表示，因不少校長認為全面復課，或會令學生誤解學校已屬安全的場所，交叉風險的機會減少，亦未知專家的意見如何。同時，若校內出現確診個案，學校需承擔風險的時候，究竟法律責任誰屬；若教師不願接受檢測，學校應如何處理，為屆時須面對的問題。「有咩法律基礎要求教師檢測，佢唔做檢測又應該點？」

▼1月11日起可學校可安排六分之一學生回校▼

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呼籲當局檢討復課措施



黃認為，早前筲箕灣官立中學共130人隔離檢疫，意味他們於農曆新年亦未能與家人團聚，「睇到衛生當局都係寧願安全。」他對接下來的DSE考試感到擔心，指屆時若有師生確診，是否亦以同樣方式處理，故呼籲當局檢討復課的措施，認為後果可大可小。

黃指，現時政府不少部門仍在家工作，不解為何學校卻有額外選擇全校復課。他指，自教育局傳出消息後，校方、教師、家長均持不同傾向，認為容易造成分化的情況。