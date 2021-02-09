復課｜中學校長會調查：9校擬兩周一檢全面面授　九成維持1/3回校

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-09 16:38

教育局表示，若學校安排全體教師定期兩周一檢，持陰性結果的學校可在農曆年假後，全校恢復面授課。消息傳出後引起教育界熱烈討論，中學校長會今日（9日）公布，收集了中學界對新措施的意見，獲全港逾7成（338間）中學回覆，94%學校擬在農曆年假後，每日安排不多於全校三分之一學生回校，當中只有9間中學計劃安排全校教職員定期檢測，以全校復課。 有校長憂慮全面復課或增爆疫風險，或影響文憑試進行；亦有不少意見質疑教育局在多個團體反映不修訂決定，是令學校成「磨心」，帶來行政困難，令人失望。

香港中學校長會表示，逾94%受訪中學均計劃農曆年假後只安排不多於三分一學生回校。（資料圖片/梁鵬威攝）

▼去年9月23日 全港首階段復課▼

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至於農曆年假後的安排，94%中學表示每日安排不多於全校三分之一學生回校。至於會安排全校教職員定期進行病毒檢測，以讓全校恢復面授課堂，只有9所中學，約3%。

有82%受訪中學校長直言，家長、教職員及管理層對應否全校教員檢測的意見不一。（資料圖片）

四分一表示會諮詢教職員意向

被問到學校會否就教育局提出的「個別學校的額外選擇」了解教職員的意向？當中34%校長表示不會、25%表示會進行意向調查，餘下41%則未能確定。

調查發現，絕大部分校長對教育局提出的「額外選擇」存多個疑慮，當中最多校長（89%）對「100%教職員可否持續每兩星期進行檢測」抱有疑問；亦有85%疑慮「學校是否有法理基礎要求教職員進行檢測」；82%直言「家長、教職員、管理層意見不同」。亦有約一半校長「擔心會增加校園交叉感染的風險」。

中學文憑試（DSE）筆試將於4月開考，有中學校長擔憂農曆年假後放寬回校面授課人數，或增爆疫風險，影響文憑試進行。（資料圖片）

有校長憂全面復課或影響文憑試進行

綜合校長意見，有校長憂慮，現時開放全面復課或增交叉感染風險，影響之後香港中學文憑考試(DSE)的進行。

另有校長認為，校園能否重開應視乎疫情決定，而非員工檢測與否，而學生交叉感染風險遠高於教職員傳染給學生的風險，檢測資源應用於在需要的群組，質疑教育局決定不合理，令學校管理層成為「磨心」，分化不同持份者，帶來行政困難，而局方在多個團體反映不可行下仍無意作修訂，令學界失望。

▼1月11日起可學校可安排六分之一學生回校▼