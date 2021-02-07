復課｜過去14日7間學校曾有確診者到訪　6人出現病徵後往學校

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-02-07 17:22

新冠肺炎疫情反覆，學校停課多時，教育局早前宣布，所有幼稚園及中小學、補習社在農曆新年假期後復課。《香港01》翻查衞生防護中心資料，過去14日，有7間幼稚園及中小學，曾有確診者到訪，當中有4人相信是學生。資料顯示，6人均於潛伏期內到學校，其中一名男生於1月18日出現病徵，於1月27日到學校，為1月31日報告確診個案之一，即由發病至確診共13日。

復課後回校上課的學生人數，上限為全校三分一，上課時間則維持半天為限。不過若全校教職員願意每兩周接受病毒檢測，則可全部班級都回校上課，教家界部份人不滿教育局以家長力量壓學校。

過去14日7間學校曾有確診者到訪。

▼去年9月23日 全港首階段復課▼

+ 2 + 2 + 2

復課設兩制 全校教職員檢測可全面面授

教育局上周宣布，農曆新年假期後，如學校安排全校教職員每兩周接受病毒檢測，相關學校有條件全校恢復半天面授上課；其他學校亦可按校本要求安排更多學生回校上課，不過上限為全校人數的三分之一，上課時間亦是半天。

復課在即，不過根據衞生防護中心的列表，過去14日，有7間幼稚園及中小學，曾有確診者於潛伏期期間到訪，當中1間幼稚園、2間小學，以及4間中學。

三成人患者曾到三學校 未知是家長或教職員

翻查資料，曾有確診者到訪的幼稚園為屯門區的迦南幼稚園(景峰花園)，一名37歲女子（個案編號10609）報稱於2月1日曾到訪學校。該女子居於屯門富泰邨美泰樓，屬源頭不明個案，在2月1日發病，即潛伏期內曾到學校，並於2月6日列為報告確診者之一。

▼1月11日起可學校可安排六分之一學生回校▼

+ 18 + 18 + 18

至於有確診者到訪的小學，分別為位於九龍城區啟德的保良局何壽南小學，以及深水埗區的李鄭屋官立小學。資料顯示，一名55歲的女子（個案編號10,568），報稱於2月2日到訪前者。該女子居於將軍澳怡心園4座，在1月31日發病，2月5日確診，即同樣於潛伏期內曾到學校。

李鄭屋官立小學則有一名27歲男子（個案編號10,293），報稱於1月25日到訪該小學。根據資料，男子居於元朗蕃田村，屬於源頭不明個案，在1月22日病發，1月28日確診，即於潛伏期內曾到學校。

▼科興疫苗製造過程▼

+ 36 + 36 + 36

元朗馬振玉紀念中學學生發病至確診長達13日

另外，一共有4間中學曾有確診者到訪，分別為土瓜灣的保良局顏寶鈴書院、元朗東華三院馬振玉紀念中學、觀塘的地利亞修女紀念學校，以及筲箕灣官立中學。資料顯示4人均介乎14至18歲，相信是學生。

翻查資料，曾到土瓜灣保良局顏寶鈴書院的，為18歲男子（個案編號10,331），居於土瓜灣樂民新邨樂基樓，報稱於1月25日曾到學校。男子於1月26日發病，並在3日後，即1月29日確診，屬於與其他個案相關。

曾到元朗東華三院馬振玉紀念中學的患者，為一名居於元朗白花村的14歲男生（個案編號10,405）。男生於1月18日出現病徵，報稱於1月27日曾到學校。他是衞生署1月31日公布的確診者之一，換言之由發病至1月30日初步確診，長達13日。

另外，一名居於牛頭角樂華南邨展華樓的17歲女生（個案編號10,449），報稱於1月28日曾到地利亞修女紀念學校（協和）。女生屬於與其他個案相關，於1月25日出現病徵，並在1月31日確診，即潛伏期內曾到學校，校方亦發通告指有中六生確診。

至於筲箕灣官立中學，曾有一名18歲男子（個案編號10,608），報稱於2月4日到訪學校。資料顯示，男子居於鰂魚涌惠利大廈，屬源頭不明個案，於2月2日出現病徵，並在2月6日確診，即同樣在潛伏期內到訪學校。