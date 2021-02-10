科興疫苗未於期刊發表　梁子超指屬次要問題　政府專家有能力評審

社會新聞
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本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心昨日（9日）宣布新增26宗確診個案。呼吸系統專科醫生梁子超今早（10日）於港台節目表示，科興疫苗的數據有沒有於期刊發表，為次要的開始。他相信政府疫苗顧問專家委員會，當中不少人亦負責科學期刊的評核，認為他們亦有能力審視科興疫苗的成效。

梁子超相信政府疫苗顧問專家委員會有能力審視科興疫苗的成效。（資料圖片）

有指科興疫苗的數據已遞交給衞生署，但仍未於科學期刊上公開。梁子超認為，從科學角度而言，只有數據是客觀，其他國家有沒有專家評核，或有沒有於期刊發表，為較次要的問題。

▼科興疫苗製造過程▼

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估計因不同國家進度有別　令刊登至期刊速度慢

梁認為，科興疫苗最重要的問題是，當時內地的疫情已緩和，因此須到其他國家測試以得出臨床數據，因此他估計或因不同國家進度有別，或令刊登至期刊的速度較慢。「事實上，睇疫苗唔係睇邊度有冇人睇，而係睇數據，冇理由一定要其他人睇過。」

梁續指，相信政府疫苗顧問專家委員會，當中不少人亦負責科學期刊的評核，認為他們亦有能力審視科興疫苗的成效。但他亦指，公眾比較關心疫苗的情況，建議政府公開重要的數據。

▼香港醫院藥劑師學會講解復星疫苗▼

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