佐敦封區｜許樹昌認為值得做　梁子超指嚴厲執行強檢更有效

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-01-26 18:55

政府在過去周六及日於佐敦首次劃出受限區域，要求居民須留在處所並接受強制檢測，超過7,000人檢測，找出13宗新冠肺炎確診個案。除了油尖旺，深水埗等各區錄得多宗個案，藍田麗港城第5座累計12人染疫，超過200名居民未有遵守早前的強制檢測，E室單位的居民昨日（25日）須撤離檢疫。 相比起封區，呼吸系統專科醫生梁子超認為做好強制檢測更有效。他指，即使封了一個地方，其他地區的疫情依然持續，建議政府嚴厲執行強制檢測，加強執法和洗樓，「如果而家唔做，農曆新年可能再爆發」。 中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，佐敦封區強制檢測陽性比率為0.17%。較全民檢測的0.004%高，成效顯着和值得做，但可改善措施。

政府在過去周六日於佐敦首次劃出受限區域，要求居民須留在處所並接受強制檢測，超過7,000人檢測，找出13宗新冠肺炎確診個案。（張浩維攝）

▼1月23日夜與日 佐敦指明受限區域封鎖及檢測情況▼

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梁子超倡用乙明邨明恩樓即查即驗模式

當局曾在屬強制檢測的沙田乙明邨明恩樓，要求住戶進出時出示病毒陰性證明，否則需即時檢測並回家等候結果，他指可仿效類似做法。梁子超指出，住戶和商戶搬離居所或暫停營業均有成本，逃避檢測要付上成本，相信不多人會在當局加強執法下到處搬。

衡量民生和經濟因素，他表示，嚴厲執行強制檢測不必耗用封區龐大的資源，亦對市民的影響減至最低。他形容封區杯水車薪，認為擴大強制檢測覆蓋率，增加示範性執法，提高阻嚇性，市民才會依從規例檢測，有助控制疫情。當局可在一些疫症爆發的地點增添檢測站，鼓勵市民願檢盡檢。他表示，政府目前仍有空間做好強制檢測，「如果而家唔做，農曆新年可能再爆發。」

相比起封區，呼吸系統專科醫生梁子超認為做好強制檢測更有效。（資料圖片）

許樹昌：封區成效顯著 截斷傳播鏈

佐敦封區強制檢測找出13宗確診個案，陽性比率為0.17%。許樹昌認為，0.17%比率並不是低，相較全民檢測的0.004%高，封區成效顯著，在疫情爆發時可「撲滅場火」。他指，該13名患者有在社區傳播風險，目前至少截斷傳播鏈。

他認為若大廈強制檢測的參與率低，區內有多宗確診個案，而大廈污水樣本持續呈陽性，是很好的理由短暫封區檢測，並值得實施。首次封區需時籌備，而且走漏風聲，今次的經驗值得參考，他建議範圍要劃得更精準，以及提早進行，縮短通知時間，避免太多市民受影響，確保高危人士接受檢測，成本效益反而高。

疫情一年，政府實行封區，疫苗尚未抵港，個案持續在超過50宗，他指面對全新未知的病毒，新冠病毒不像沙士有病徵可追蹤，而且每一波疫情爆發都有不同原因，他認為政府有甩漏，但一邊應付一邊學習，政府市民雙方也有責任。農曆新年將至，他呼籲市民維持社交距離，又預料3月可接種疫苗。