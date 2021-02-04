教師檢測可申全校復課　梁子超：14日可傳很多代　未能控傳播風險

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-04 13:18

教育局日前宣布，所有幼稚園及中小學、補習學校在農曆新年假期後，面授課堂時間可增加至以不多於全校人數三分一。另外，如學校能安排全校教職員在復課前14天內完成檢測，可向教育局申請全校恢復半天面授課堂。 港大感染及傳染病中心總監何栢良今日指，學校老師定期檢測的成效很低，兩星期才檢測一次並不理想。他建議如有師生居住的大廈有確診者，或曾到訪相關地方，由於有潛在暴露風險，就要留家自我監察，相信可以將影響減至最低。 至於呼吸系統專科醫生梁子超則表示，雖然病毒潛伏期是14日，但如果有病毒後，傳播期間大約7天，如果隔14日才檢測病毒，已經不斷傳播至很多代，未必能靠比較疏的檢測，控制學校傳播風險。

▼1月11日起可學校可安排六分之一學生回校▼

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校內有確診個案 僅佔整體少數 且老師佔學校人數少



何栢良今日於商台節目《在晴朗的一天出發》中指，本港1萬多宗確診個案當中，大約有30至40人是中小學老師，認為在校內找出的確診個案，只佔整體個案的少數，反映學校最策略性措施，如風險高時候停課的防爆發措施有效。

對於學校如能安排全校教職員在復課前14天內完成檢測，可向教育局申請全校恢復半天面授課堂。何栢良認為，老師佔學校出現的人數很少比例，攤分風險人數少；而且14日一次檢測日數不理想，因檢測只是知採樣一刻無感染，因此他預料措施會成效，但非常細。

他認為現時政府會發放確診者居住大廈及曾到過的餐飲地方，建議安排有潛在暴露風險的師生「唔返學、返工住，留家自願監測」，可以將影響減至最低。而全校檢測方面，他認為是考慮操作問題，直言全港學生人數達數十萬，如7日一檢策略上不可行。

▼1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼

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梁子超：個案未清零 疫情都有機會反覆



呼吸系統專科醫生梁子超在港台節目《千禧年代》中則表示，本港疫情有紓緩，個案7天平均數，包括整體和源頭不明個案，每星期下跌一半，不過個案未清零，疫情都有機會反覆。他又指，隨著疫情放緩，政府防控政策有很多地方需要調整，才能在低病發情況下，有效斬斷餘下的傳播鏈。

他舉例指，當局完成過萬人封樓強制檢測，但只佔全港人口500分之1，如果想以此覆蓋率控制疫情，是不切實際。他表示，如果在推行強制檢測同時，鼓勵有關大廈附近居民願檢盡檢，用盡每日號稱的10萬檢測量，才能找出隱型傳播。

▼2月3日，港府「強烈建議」公務員出入政府總部使用安心出行▼

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病毒傳播期7日 隔14日傳播至很多代



對於學校全體教職員每14日檢測，可申請農曆新年假期後全校復課，梁子超表示，雖然病毒潛伏期是14日，但如果有病毒後，傳播期間大約7天，如果隔14日才檢測病毒，已經不斷傳播至很多代，未必能靠比較疏的檢測，控制學校傳播風險。

至於當局強烈建議政府僱員和公眾，進入政府大樓前使用「安心出行」應用程式記錄行蹤，梁子超表示，有關程式只屬個人簡單提示，衞生防護中心從未以此主動追蹤個案，而大部分政府大樓不是高危場所，當局硬銷作用不大。