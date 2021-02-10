強制檢測｜政府突擊抽查寶利大廈居民　25人違強檢令共罰12.5萬

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-10 11:59

第四波疫情持續，多幢大廈被納入強制檢測公告。政府今日（10日）突擊到其中一幢，位於鰂魚涌的寶利大廈，進行執法行動，居民需出示公告期限內，曾接受檢測的結果電話短訊或相關證明。行動中抽查了逾110名居民，當中25人被揭違反強制檢測公告，被處定額罰款5,000元，即共被罰12.5萬元。

東區民政事務處、民政事務總署牌照事務處、東區警區和醫療輔助隊今早於寶利大廈，進行執法行動，行動由上午6時45分開始，至上午約9時結束。行動期間，居民須出示強制檢測公告期限內，曾接受新冠病毒檢測的結果電話短訊，或相關證明，政府亦派員於出入口，查核住客的檢測證明，並到該等大廈內進行抽查。

鰂魚涌寶利大廈日前晚上7時被圍封，居民要禁足檢測。(資料圖片／孔繁栩攝)

行動共檢查逾110名居民的報告



政府表示，行動共檢查逾110名居民的報告，其中25名人士違反強制檢測公告，已向該等人士處定額罰款5,000元及／或發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，若不遵從即屬犯罪，可處罰款25,000元及監禁6個月。

政府又強調，發出強制檢測公告的目的，是為了盡快堵截病毒在社區散播，應受檢人士應在合理可行範圍內，採取適當個人防疫措施，以及除為進行指明檢測外，盡可能在確定檢測結果前，留在居住避免外出。

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