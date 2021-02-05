新冠肺炎｜尚至護士兩度走漏終確診　袁國勇︰輕微病徵都應檢測

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-05 23:44

中環尚至醫療一名診所護士本周三（3日）確診，港大微生物學系講座教授袁國勇今日到場視察後指，診所並沒有爆發疫情，相信護士從社區感染。惟確診護士發病後，曾兩度求醫，醫生都無提供病毒檢測，兩度「走漏」。袁國勇批評，不少醫生認為新冠肺炎只會引起嚴重病徵的想法錯誤，呼籲醫生及市民即使只有輕微病徵都應檢測。

中環尚至醫療大樓16樓工作的27歲女護士（編號：#10522)周三確診，她住在日前被封區檢測的旺角上海街文華閣，感染源頭未明，5名同事護士被列為密切接觸者，已獲安排隔離。

尚至醫療代表、外科專科醫生郭寶賢指，診所職員每周都會接受深喉唾液樣本檢測，她1月25日檢測結果呈陰性，但1月29日午膳後發燒，體溫達38度，諮詢醫生同事意見後，該醫生認為僅屬普通感冒，而涉事護士數日前才有陰性結果，故無安排她再做病毒檢測。該護士工作至當日下班。之後再自行求醫，醫生同樣無要求她檢測，直到2月1日病徵持續，護士才做檢測，結果呈陽性。

▼1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼

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袁國勇及港大微生物學系團隊，今日獲尚至醫療邀請到場視察。他相信，今次醫療界「學到功課」，即使兩日前已做測試並有陰性結果，一發病都應該再做測試，「始終好多醫生都覺得，新冠病毒感染病情應該嚴重啲，其實呢個係錯嘅諗法。我講過好多次，好輕微嘅發燒好輕微嘅呼吸道徵狀，都應該去驗下係咪新冠病毒」。

袁國勇表示，私家醫生送往衞生署化驗樣本的陽性比率為0.4%至0.8%，屬高比率，但私家醫生每日只有500個樣本交驗，理應要多達2,000個，他呼籲醫生及市民對輕微病徵，切勿掉以輕心。

袁國勇認為尚至醫療並無爆發疫情。（朱海棋攝）

郭寶賢指，該名護士在大樓16樓工作，負責為病人登記等程序，由1月27至1月29日大約接觸過50名病人。袁國勇指診所並無爆發，確診護士的鄰居有兩名確診者，相信她同樣因而被感染而非工作時中招，又表示她傳染給求診病人風險頗低，因為尚至醫療的感染控制措施充足，包括量體溫、空氣流量高、要求客人預約求醫避免群組聚集、每周為醫護檢測，建議診所要求為所有有病徵職員持續檢測，直至病徵消退才可上班，並要求求診病人要持有72小時陰性結果，到診所後做15分鐘有結果的抗原測試，以免病毒流入診所。

每見袁國勇出巡大多都會視察爆發的地方，如疫廈、爆發病房，但今次尚至醫療只有一宗確診個案。他指，去年一月香港錄得首宗輸入個案後，所有專家都同意，不能夠令醫療系統癱瘓，「如果醫院、門診或者私家嘅地方開始有爆發呢，咁就好弊喇，好大件事，會令到成個醫療系統癱瘓，亦都會令到市民人心惶惶，當醫生護士佢哋都病嘅話，佢哋咁健康咁識得照顧自己，甚至有啲會死亡喺2003年沙士，所以當我一知道有醫院有事，佢願意邀請我嚟作一個調查，我一定即刻嚟」。

尚至醫療已關閉16樓全層14天，直至2月11日。