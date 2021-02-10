應屆DSE考生認襲警判感化　上訴庭指太輕須重判　男生還柙過年

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-02-10 15:26

本屆文憑試考生，去年初在旺角用磚頭襲擊警員，他早前認襲警罪被判接受感化令一年，並已完成近一半的感化期。惟律政司認為判刑過輕，提出刑期覆核，案件今（10日）在上訴庭處理。律政司的代表指出，原審裁判官嚴舜儀判刑時，過分著重學生的更生。上訴庭三名法官聽畢陳詞即撤銷其感化令，並替學生索取勞教中心和更生中心報告，押後至3月3日判刑，快將面對DSE考試的男生需即時收柙，並要在羈柙下過年。

現年17歲的陳姓被告，被控於2020年1月19日在旺角登打士街43A號外襲擊警員X。

控方呈上被告曾使用的磚頭

代表控方的律師陳詞指，望上訴庭考慮案中的嚴重性，指出案發時約有100人聚集。而被告在犯案前已向警察大叫，並聲稱要用磚頭擲向警員，顯示他有意圖使用磚頭犯案，又呈上被告使用的磚頭，法官陳慶偉指出磚頭的邊緣頗為銳利。控方代表又指，原審裁判官判刑時過分著重被告的更生，未有處理阻嚇性。

官稱會考慮社環境

法官陳慶偉和彭偉昌均問及，案發當天發生的事情。控方代表回應稱，有團體於當天中午在中環舉行集會，之後情況惡化，晚上擴散至旺角。彭官強調，判刑時要考慮社會環境。

對於原審提及被告事後多處受傷。控方代表又指，被告在去年9月6日，在一個非法的集會任急救員。

被告已完成5個月感化令

代表被告的律師則指，原審裁判官有考慮案件的嚴重性，又指法庭亦可考慮更生等因素。辯方又指，被告已完成5個月的感化令，當中的保釋條件如宵禁令，他亦有遵守。被告並會於今年4月應考文憑試(DSE)。

惟上訴庭三名法庭聽取陳詞後，指原審裁判官原則性犯錯，判刑不足，撤銷該感化令，並替被告索取勞教中心和更生中心報告。法官把判刑押後至3月3日，並日後頒發判辭解釋理據。

案件編號：CAAR13/2020

律政司就反修例運動申請判刑覆核的主要案件。(詳看下圖)