刑期覆核｜青年藏鐵通被判囚10天 上訴庭指原審犯錯　改判3個月

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-01-28 16:54

21歲男生前年在沙田大會堂遭警方截查，被發現身上藏有灌了水泥的鐵通，他承認藏有攻擊性武器罪，被判囚10天。律政司申請覆核刑期，上訴庭今日（28日）開庭處理案件。首席法官潘兆初在聆訊時提出，原審裁判官在判詞花了很長篇幅，表達對律政司堅持以《公安條例》提告的關注，質疑判刑會否受到影響，辯方認為判刑未有受不恰當的影響。上訴庭最終認為原審原則上犯錯，改判囚3個月，日後頒發判辭解釋理據。

被告司徒浩燊（21歲），他承認於2019年11月5日，在沙田大會堂外管有兩支灌有水泥的鐵通。

律政司一方指 原審裁判官溫紹明低估控罪嚴重性

原審裁判官溫紹明在判刑時，表示不理解為何律政司堅持以《公安條例》提告，而非《簡易程序治罪條例》，讓法庭可以有更多判刑選擇，如罰款、感化、社會服務令等，他別無選擇只能判監，最終以15天監禁作量刑起點，扣減認罪折扣後，判監10天，而被告已服刑完畢。

律政司代表陳詞指，原審裁判官低估控罪的嚴重性，過份強調被告未有有使用涉案武器，他亦非在衝突現場被捕。律政司代表認為，若被告在衝突現場被捕，罪責會更重，但反之而言，不代表被告非在衝突現場被捕，法庭便可下調刑期。

律政司代表又指，原審裁判官判刑時提到社會正值困難時期，連大人也會受到情緒影響，但正因如此，法庭更應阻嚇市民攜帶武器，防止環境惡化及減低衝突時會訴諸武力的機會，施以更長刑期。

法官潘敏官指涉案鐵通「一睇就知無理由唔知喺改裝過」

被告當時在警誡下解釋，攜帶武器因為怕遭政見不同人士襲擊，以作自衛，又稱在現場只是去跳舞。律政司認為，這只是被告作開脫的理由，若他到場是為跳舞，質疑他人如何會得知其政見，又怎會惹來施襲。

代表被告的大狀則反駁指，判刑並非明顯過輕，法官潘敏琦一度指出鐵通經過改裝，又質疑被告在警誡會面中就獲得鐵通詳情支吾以對，直指「我哋呢啲明眼人，一睇就知無理由唔知喺改裝過」，亦認為注入水泥的鐵道屬於高殺傷力武器，但被告的大狀並不認同。

首席法官潘兆初又提出，原審花很長的篇幅對律政司堅持用《公安條例》提告表示關注，質疑會否影響其判刑，被告的大狀則反駁，原審當時亦提到，雖然如此但法庭要跟隨法律作出判刑，認為判刑未有受不恰當的影響，又指法庭在其他案件都會表達一些想法。

案件編號：CAAR15/2020