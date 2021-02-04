少年向警宿舍掟汽油彈　改判教導所　官稱較長刑期或可令被告覺悟

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-02-04 13:40

少年在警員圍堵理大期間，於柴灣已婚警察宿舍掟汽油彈，認罪後被判接受感化3年，上訴庭認為判刑不足，撤銷判刑。辯方今日（4日）求情時，表示希望判處最高羈押期較短的更生中心，但有法官質疑是否合適，並指若羈押期較長，或可令被告可以自行覺悟所犯的錯，上訴庭最終改判他入教導所。

案發時15歲5個月大，現已16歲的被告，早前承認於2019年11月18日，在柴灣已婚警察宿舍外縱火，被判接受感化3年。上訴庭認為原審的判刑明顯不足，撤銷判刑，並再為被告索取多份報告再作判刑。

辯方求判羈押期較短的更生中心

辯方指，被告放棄被人脅迫犯案的說法，雖然報告顯示更生中心或教導所，均為合適判刑，但望法庭考慮到其情緒管理及忍受壓力的能力已改善，可判處最高羈押期較短的更生中心，即使判更生中心，法庭仍能發出阻嚇訊息。

辯方接受若被告為成年人，他勢必會被判監數年，上訴庭彭偉昌質疑，若羈押期較長，或可令被告可以自行覺悟所犯的錯，質疑更生中心是否合適。

官指被告對住客欠同理心

律政司代表又指，報告顯示被告只稱是魯莽犯案，並只因令父母擔心感到內疚，對於行為或會危害宿舍住客的安全這點仍保持沉默。上訴庭法官潘敏琦接話，並稱被告即是對住客沒有同理心。

案件編號：CAAR12/2020

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