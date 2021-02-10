網台主持傑斯涉煽動提堂　控方參考黎智英案指引　官拒批保釋

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-02-11 10:43

網台D100主持傑斯，被指去年4度在網台發表意圖引起憎恨、藐視政府等的言論，被控4項作出具煽動意圖的作為，案件周一（8日）提堂時，傑斯因仍留醫未能應訊，今（10日）被押到西九龍法院提堂，他暫時毋須答辯，君有提出保釋申請，但控方即提及終院昨就黎智英案的判辭，裁判官蘇惠德指無充分理由證明被告不再作出違反國家安全行為，拒絕其保釋申請，並把案件押後到5月10日再訊。

被告尹耀昇（52歲，網台主持），被控4項作出具煽動意圖的作為，違反《刑事訴訟程序條例》第10（1）（a）。控罪指尹於去年8月8日至10月10日期間，4度在網上節目主持和演講，意圖引起憎恨、藐視中國及香港政府、激起對其離叛，激起香港居民企圖不循合法途徑促使改變，引起居民間的不滿或離叛，促使他人不守法或不服從合法命令。

控方特別提黎智英保釋案判辭

尹有提出保釋申請，但控方亦有提法庭有關終審法院昨拒絕壹傳媒創辦人黎智英保釋的判詞，強調法庭要確認被告不會繼續實施危害國安行為，及被告會否再作煽動及危害國安行為。蘇官最後拒絕讓尹擔保。傑斯女兒聞悉其父須還柙後，忍不住落淚，多次高呼「老豆，老豆，撐住啊」。

社民連成員有到庭以表支持

案件周一首度提堂，傑斯因病在東區醫院留醫，未能出席聆訊，押後至周四（11日）再訊，惟傑斯提早出院，遂早一日被押返法庭應訊。

社民連主席黃浩銘、前立法會議員「長毛」梁國雄、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機等多人到場旁聽，傑斯甫出庭，旁庭席已有人高喊「傑斯」、「傑斯撐住啊」、「傑斯加油」，長毛亦有加入為傑斯打氣。

案件編號：WKCC534/2021