傑斯被捕｜傑斯fb報平安　宣布暫停開咪：雖不捨但無奈

上周六（21日），D100網台主持傑斯﹑其妻曾碧雲及助手利寶麗，被國安處人員以涉嫌「以金錢或者其他財物資助他人分裂國家」及洗黑錢等罪名拘捕，三人至昨晚10時許獲准保釋離開警署。 傑斯今早（23日）發文表示，由於事件突如其來，目前需要處理私務，將會「暫別咪前」，坦言「雖不捨，但無奈！」

傑斯今早發文表示，由於事件突如其來，目前需要處理私務，將會「暫別咪前」，坦言「雖不捨，但無奈！」

今早11時許，傑斯於個人專頁發帖文指目前與家人狀況良好，坦言過去兩天經歷「難以言喻」，感激支持自己的身邊人，惟因目前案件已進入法律程序不便多言。他續指，由於事件來得突然，目前需要時間處理私務，「唯有在此暫別咪前，暫別大家」，指「雖不捨，但無奈！」

傑斯在文內提到認為「香港病得很重」﹑「病的，像疫情，人與人之間只追求不被傳染，不被感染，那良知、公義呢？」又指「今天，雖此遭遇，但我也沒有敵人，只有香港人，誠希彼此互相反思，互相感染，讓這個家，早日康復！」表示會繼續堅持信念。

據悉，傑斯在網上發起名「千個爸媽，台灣助學」的籌款計劃。警方表示有人聲稱籌得款項會用作支援因示威離港人士，並提供銀行戶口資料作收款用途，國安處調查後，懷疑有人非法挪用及處理部份款項，並且資助主張分裂國家活動的人和組織，遂拘捕年齡介乎50歲至53歲的1男2女，涉嫌「以金錢或者其他財物資助他人分裂國家」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）。