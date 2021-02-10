封區檢測｜農曆新年假期不再圍封大廈　維持大廈有確診即強制檢測

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-10 20:13

新冠肺炎疫情未息，在農曆新年前夕已連續多日突襲封區，食物及衞生局局長陳肇始在今日年廿九（2月10日）回顧「封區檢測」情況，自1月23日起，政府實行了26次封區行動，涉及約200幢樓宇、逾兩萬五千人，找出20宗確診個案。 陳肇始又說，若非疫情有變，即日至農曆年假完結前毋須「封區檢測」，只會繼續強制檢測。惟她強調，政府會嚴厲執法及突擊檢查，檢控無跟從的人士，呼籲市民跟從強檢公告。

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食物及衞生局局長陳肇始今日（10日）回顧過去一個月大規模強檢情況，指政府自1月中針對油麻地、佐敦等地推強制檢測，在約380幢大廈中找出不少隠形個案，堵截社區傳播。而自1月23日起，政府進行了26次「封區檢測」，涉約200幢樓宇、近兩萬五千名市民，最終找出20宗確診，以及60個密切接觸者，陽性比率是0.08%。



陳肇始感謝市民配合，稱除非疫情有變，否則今日起至農曆年假完結前毋須「封區檢測」。但她重申，檢測工作會繼續，即若政府向大廈發強制檢測公告，居民仍須遵從。她強調，政府會嚴厲執法及突擊檢查，檢控無跟從的人士；政府至今共發出了63張5,000元告票。

陳肇始指，惝疫情無大變化，農曆年假期間毋須封檢。(李澤彤攝)

至於何時會恢復封區檢測，陳肇始稱，會沿用早前做法，視乎樓宇衞生情況、污水樣本是否陽性等進行風險評估，再決定需否劃為「受限區域」；而農曆年假期間會繼續執行準則執行強檢，即若大廈有一宗確診，不論是否關連個案，全幢住戶須強檢。

230多人無遵從強檢公告 被發強檢令、5000元告票



民政事務局局長徐英偉表示，由1月23日至今，26次封檢行動涵蓋油尖旺、東區、觀塘、元朗、深水埗、九龍城、屯門及沙田區，涉40個政府部門、近1萬2千名人員參與，為約2萬5千名市民在指定受限區內檢測。而政府完成強檢後採取的執法行動，發現過去兩周共有230多人未有完成強檢，已發檢疫令、5,000元告票。

徐英偉：封檢非懲罰市民 盼快而狠切斷社區傳播鏈



徐英偉說，理解行動帶來不便，強調封區目標並非懲罰市民，而是希望「快」及「狠」地切斷社區傳播鏈，減低區內風險。而確診數字由1月24日高峰的75宗，跌到現時約26宗，大減6成多，源頭不明個案大減，可見行動有效。惟被問到為何個案回落是政策成效，非市民抗疫成果時，徐則稱並非唯一指標，因市民有跟從眾多社交距離限制。

徐英偉指，未來政府會加強於強制檢測的執法。(李澤彤攝)

徐英偉又感謝大部份市民配合，稱政府有持續改善做法，包括縮短封檢所需時間、豐富物資，他呼籲市民遵從公告，並透露政府未來會加強執法，會嚴格處理違反檢測公告的人士。

過去行動有非當區人士滯留在「指定區域」內，徐英偉稱，政府會考慮在當事人接受檢測及留資料後酌情處理，亦可為有需要餵食的商戶寵物提供特別安排。早前有少數族裔不理解政府安排，徐英偉說，封檢行動中有請懂少數族裔語言的職員參與解釋。