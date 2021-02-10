筲箕灣官立中學檢疫學生家長：子女情緒低落　慈母封大利市氹開心

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-02-10 19:49

筲箕灣官立中學兩名學生，本月初傳染期內曾返校應考模擬試，其後確診。衛生防護中心擔心有共用設施傳播風險，罕有將同考場逾130名中六生及教師送往檢疫，將在檢疫營過年。 有筲官學生家長今日（10日）專程為中六女兒，送來賀年食品、零食等物資打氣。有家生指，女兒前晚凌晨兩時被送到隔離地點時，情緒非常低落，整晚無法入睡。她認為，全部同考場130名學生，全部送往隔離檢疫的決定不合理，尤其農曆年本是闔家團圓的日子，「而家好似拆散咗我哋屋企咁，屋企老人家都好唔開心。」 另有學生家長則認為，出於公眾衛生角度，送學生隔離是合理，不過心疼子女需要一個人過年，除送上子女喜愛的零食外，更附上兩封大利市打氣，「希望佢開心啲。」

觀塘帝盛酒店是部分筲官學生的隔離檢疫地點，晚間有學生家長為子女送來物資。李太與姪女今日一起為讀中六的女兒，送上生活必需品。她說，女兒正備考公開試，遇到突如其來事情，情緒十分低落，前晚一夜未眠。據女兒反映，其同班同學也有同樣狀況，除了睡不著覺之外，還有同學幾度落淚，難以接受要過年檢疫的事實，「送我哋去死咁滯。 」

李太太說，新年本來打算家人一起吃飯，並於年初一會和女兒外出拜年，得知女兒需要檢疫後，已封好利市讓她「壓歲」，「而家好似拆散咗我哋屋企一樣，老人家（公公婆婆）都好唔開心！」

她認為，130名學生送檢疫的安排不合理，「之前啲跳舞群組唔見佢哋全部送嘅？」佢又擔心，如果考公開試時，再出現類似情況，學生是否連考試都無法進行。她今日為女兒帶來零食，以及學習需要使用的打印機和燈管，「佢同我講酒店嘅燈管唔夠光，聽日我都會嚟探下佢，唔想佢孤單。」

李太為女兒送上物資，包括打印機和燈管。（袁澍攝）

另一名學生家長許太太指，由於事出突然，有些措手不及。當得知學校有學生確診後，就十分緊張，家人會建立網上群組，與女兒保持聯繫。許太太說，女兒昨日表示想要罐頭、調味料及豆奶，今日她都一一準備。在準備物資期間，其幼女建議她為姐姐封利市，今日特別送上兩封大利市，希望給女兒帶來節日氣氛，「呢度嘅餸菜就清淡咗少少，本身屋企已經訂咗啲盆菜，諗住聽晚年夜飯嘅時候食。」

許太指，事發突然，有些措手不及。（袁澍攝）

家長鼓勵子女要學習面對逆境

學生家長洪太就表示，學校將學生送檢是出於安全考慮，認為合理。當得知要送檢，前日已一起吃飯當團圓。她說，兒子情緒還算穩定，除非兒子有特別要求，否則也不會頻繁送物資，「希望佢獨立啲，都要話佢知，人生好多嘢都好突然，要學識點樣去面對。」

▼2月9日土瓜灣僑裕大樓及僑發大廈封區檢測情況▼

+ 4 + 4 + 4

▼2月9日起機場三跑地盤工人，須出示陰性檢測結果方可工作▼