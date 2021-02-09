筲箕灣官立中學逾140師生入隔離營過年　暫獲安排入住兩檢疫酒店

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-09 17:00

新冠肺炎疫情未息，筲箕灣官立中學有兩名中六生染疫，該校約130名中六生，以及十多名教職員須送檢疫中心隔離，意味他們將在檢疫中心內過農曆年。校長高永泰今日（9日）回覆《香港01》查詢時表示，受影響的師生多達140多人，他們正陸續被送入檢疫中心，實際檢疫期由最後回校日計算14天，暫時接到通知的同學，均獲安排入住檢疫酒店。

筲箕灣官立中學（家校會網站圖片）

據筲箕灣官立中學校網資料，該校本月1日至2月4日曾在學校禮堂舉行中六模擬考試，在考試期間有採取安全措施，包括入校學生須探熱及清潔雙手。 同學要先在有蓋操場等候，在進入試場前保持社交距離。而禮堂內書枱與書枱距離行距為兩米，前後則相隔一米。

▼鰂魚涌惠利大廈情況▼

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是次染疫的兩名中六生，均為「疫廈」鰂魚涌惠利大廈的住戶，二人在1月底至2月4日曾回校應試，先確診的18歲男生（病人編號：#10608）在2月2日頭痛，屬源頭不明個案，而另一初確學生則在2月3日感喉嚨痛，至昨日（9日）初確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日透露，二人不相識，禮堂座位亦不相近。

校長高永泰說，學校防疫要求跟足防護中心指引，上周接到防護中心指有同學確診後，已安排進行消毒清潔，並將原定周一（8日）的農曆年假，提前至上周五（5日）開始。

高校長透露，受影響的中六生約有130人，連同十多名監考教職員，全數人正陸續被安排送入檢疫中心，當中包括觀塘帝盛酒店及荃灣絲麗酒店。高永泰指，校方會在學生安頓後聯絡他們，提供學習及情緒支援。