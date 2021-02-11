強制檢測大廈｜土瓜灣14廈污水樣本呈陽性　綠楊新邨R座須再檢測

撰文： 曹家駿 最後更新日期： 2021-02-11 00:41

新冠肺炎疫情反覆，政府深夜公告，就強制檢測公告刊憲，將23處地方納入強制檢測，其中土瓜灣有14幢大廈因污水樣本檢測呈陽性被納入，荃灣綠楊新邨R座亦二度上榜。

▼最新強制檢測大廈名單▼

最新強制檢測大廈名單

政府表示，曾於二○二一年一月二十六日就荃灣蕙荃路22-66號綠楊新邨R座作出強制檢測公告。由於病毒潛伏期有機會較長，因此有關人士須進行第二次檢測。

政府2月11日起會在荃灣海濱花園及火炭銀禧花園增設流動採樣站。位於佐敦官涌體育館、旺角麥花臣遊樂場及荃灣荃榮街遊樂場的流動採樣站均會延長服務日期至二月十四日（星期日），位於黃竹坑體育館的流動採樣站會延長服務日期至二月十五日（星期一），位於東涌北公園的流動採樣站則會延長服務日期至二月十八日（星期四）。由二月十二日起，位於黃大仙廣場的流動採樣站會改設於睦鄰街遊樂場，暫定開放至二月十八日（星期四）。

在農曆新年期間，各流動採樣站將繼續開放，便利市民接受檢測服務，而個別採樣站的開放時間將稍作調整。各區向公眾提供免費2019冠狀病毒病核酸檢測服務的流動採樣站的開放日期及服務時間載於附件二。除流動採樣站外，受檢人士亦可選擇到全港各區任何一間社區檢測中心接受檢測服務，費用全免。

2月9日土瓜灣僑裕大樓及僑發大廈封區檢測情況：

+ 4 + 4 + 4

▼接種疫苗 專家解答九大疑問▼