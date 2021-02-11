年初七放寬食肆限制何栢良指有風險　贊成強制安心出行︰我都會用

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-11 12:25

本港新冠肺炎疫情有所緩和，昨日（10日）政府宣布，食肆堂食有望將於2月18日（年初七）起，延長至晚上10時，容許最多4人一檯。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（11日）於港台節目表示，今次政府跳出的一步較以往大，過去放寬措施的前提是每日確診個案持續單位數。「而家一下跳咗去開門，係有一定嘅風險。」他亦指，政府可善用「安心出行」的資訊，令追蹤個案的成效更大，例如除了公布確診者編號、到訪日期，亦可公布到訪時間。

何栢良強調贊成強制使用安心出行，指「我都會用。」（資料圖片）

預告初七放寬限制 跳出一步較以往大



何栢良表示，相信政府除了視乎疫情的走勢，亦認真考慮受影響行業的取消，才預告年初七放寬限制措施。但他指，今次政府跳出的一步較以往大，例如第三波疫情政府於9月11日才放寬措施，但前提是一周以上每日確診個案持續單位數。「宜家一下跳咗去開門，係有一定嘅風險。」

何指，汲取以往的教訓，每次爆發均與群組息息相關，例如第四波疫情便是因跳舞群組的確診者，於大型酒樓不戴口罩吃喝玩樂。他質疑，若果食肆恢復營業後，大型酒樓再出現群組爆發，安心出行可帶來什麼用途，「採取嘅追蹤措施同第三波有咩唔同？」不過，他強調贊成強制使用安心出行，指「我都會用。」

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建議政府用安心出行數據制定檢測指標



何解釋，政府從來沒有善用安心出行的資訊，指政府雖然每日在網上公布個案追蹤的資料，但只公布確診者編號、到訪日期，卻沒有到訪的時間。他建議政府可為追蹤調查制定指標，例如有確診者一連七日到相同的大型餐廳吃飯，一周累積的顧客或數以千計。假設政府能夠掌握時間，如患者吃飯的一小時內，曾到餐廳吃飯的市民須做檢測，則可避免為數千人檢測的情況。「安心出行點做得更到位，要認真諗，成效或者會大好多。」

問到食肆放寬時機的，何指「好難講幾時最適合」， 認為政府收緊限制措施至今已有兩個月，「冇可能唔考慮業界嘅承受上限。」不過，他指過去曾有處所或地盤的員工，即使病發出現病徵，仍然繼續上班不做檢測，認為政府為該批員工作宣傳教育，或會比兩周檢測一次的成效更大。

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