地盤工人強制檢測｜何栢良促大地盤設流動採樣站　最少每7天檢測

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-08 13:26

本港新多肺炎疫情持續，食衞局局長陳肇始及發展局局長黃偉綸昨日（7日）分別提及，建造業界正研究要求工友出示陰性檢測證明，才能進入工地。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（8日）分別於港台及商台建議，地盤工人應最少7日做1次檢測，指檢測方式不能採用深喉唾液，政府可於大型地盤設流動採樣站，而小型地盤的工人則可自行到社區檢測中心，認為該方式的成效會更大。

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何栢良表示，地盤群組於第四波出現了頗長時間，對於政府不作為處理問題，並感到有點失望。他指，五大地盤群組感染人數達200多人，相信所引發的個案規模龐大，認為政府應做足預防。惟機場三跑地盤直至昨日仍出現個案，懷疑地盤環境如更衣室、洗手間、吃飯等過程傳播病毒。

何斥責政府未曾封鎖地盤，亦未曾聽講到現場理解情況，指定期檢測確實有幫助，但遠遠不及即時封區強制檢測的成效。「你都唔知傳播鏈喺邊，咁你點做針對措施？靠定期強制檢測一定會打折扣！」

每14日做檢測一次？ 何栢良：係完全冇用

何續指，政府若規定地盤工人每14日做檢測一次，「基本上係完全冇用。」即使縮短至7日檢測一次，亦可能有7日的傳播時間，讓病毒二代傳播。他舉跨境司機為例，最初內地政府規定兩周檢測一次，直至近期每日檢測，仍能找出個案。因此他強調，要「早發覺早診斷」，斥政府累積個案後公布，導致遲追蹤緊密接觸者。「你純粹靠檢測係中斷唔到傳播鏈。」

何栢良指，檢測方式不能採用深喉唾液，認為政府應在地盤設流動檢測站。（資料圖片）

指不能採用深喉唾液方法

何建議「起碼7日做一次，短過7日做更加好！」但他指，檢測方式不能採用深喉唾液，認為政府應在地盤設流動檢測站，例如機場三跑地盤建於海上，則可在碼頭採樣。至於小型地盤，其工人可於附近的社區檢測中心採樣，你認為混合兩種檢測方法的成效更大。

何亦指，近日本港確診個案逐漸下降，認為單憑大廈污水決定強制檢測的成效很低。因此建議政府節省精神投入地盤、高危場所、源頭不明確診者所住大廈等，指成效會更大。

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