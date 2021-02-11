科興疫苗│何栢良表示有信心　惟籲政府公開資料︰真金不怕紅爐火

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-11 11:52

本港新冠肺炎疫情持續，政府正向不同藥廠採購新冠疫苗，其中內地科興生物已向港府提交部分第三期臨床研究資料。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（11日）於港台節目表示，監管機制較完善的國家，均會審閱藥廠的資料後，放在網上全面公開，因此政府建應公開上載至網站，相信能提高市民的信心，讓成效達至最大。他亦指，對科興疫苗抱有信心，「真金不怕紅爐火，你使乜怕公開比人睇？」

何栢良對科興疫苗抱有信心，指「真金不怕紅爐火，你使乜怕公開比人睇？」（資料圖片）

何栢良指，科興疫苗的滅活技術已使用多年，因此業界對該技術有信心。但他指，科興疫苗現時的棘手之處，是尚未公開相關數據。雖然政府修改「遊戲規則」豁免科興於科學期刊上發表資料，但他指現時疫苗顧問專家小組接收到的資料，亦應公開上載至政府網站。

何解釋，疫苗接種計劃為自願性質，政府曾多次表明市民可選擇接種的疫苗，因此或有市民在等待資料發表後再作觀察，「某程度上你冇得迫㗎。」因此他相信，若政府公布科興疫苗的資料，能提高市民的信心，讓成效達至最大。

▼科興疫苗製造過程▼

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科興疫苗並無安全性問題 但現時成效仍然不明

不過何亦指，「喺科學期刊發表，同就咁公開係兩碼子嘅事。」但他提到監管機制較完善的國家，均會審閱藥廠的資料後，放在網上全面公開，市民則可得知數據的局限性，什麼資料被專家討論過。同時，再配合藥廠於科學期刊公開的資料，則達至雙重公開。他亦強調，「我對內地疫苗係有信心，真金不怕紅爐火，你使乜怕公開比人睇？」

何續指，暫時觀察到科興疫苗並無安全性問題，但現時成效仍然不明，但他指「其實咩都有唔清楚嘅地方。」他指，全世界不少貧困國家不斷有患者離世，估計世界衛生組織將會通過科興疫苗，「我相信世衛一定會批，問題係幾時批，或批嘅時候有冇附加條件，隨時仲批得快過香港。」

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