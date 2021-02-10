科興疫苗｜專家認為安全惟有兩大疑問　限科興兩周內交資料再審

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-02-10 18:49

新冠疫苗顧問專家委員會今日（10日）下午舉行會議，審議內地科興生物疫苗的數據。委員會召集人劉澤星教授於會議後見記者，稱雖然專家認為科興疫苗安全性高，亦可減低受感染機會，但仍有兩大疑問，因此會要求科興再提交更多數據。該兩個疑問分別是兩劑疫苗中間應相隔多少時間，以及接種疫苗的人會不會製造到抗體。 劉澤星表示，希望在兩周內收集到科興的數據，兩周後委員會會再開會商討。

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

+ 2 + 2 + 2

劉澤星指出，專家委員會在審議期間，檢視了科興第一、二、三期的數據，第三期數據包括該公司於巴西、土耳其、印尼的不同臨床研究，專家認為第一、二期數據的安全性是「好」。至於第三期方面，他稱專家認為數據顯示疫苗「效益係喺度」，相信可以減低受感染的機會，而疫苗安全性是「高」。

專家疑問：接種了科興疫苗的人士會不會製造抗體

不過，劉澤星稱，專家仍抱有兩個疑問，第一是當注射科興疫苗時，兩劑疫苗接種之間應相隔多長時間，是相距14天或相距28天。第二個疑問是接種了疫苗的人士會不會製造抗體。

劉澤星教授表示，已要求科興再補交資料，兩周後再開會討論是否緊急應用疫苗。(李澤彤攝)

委員會成員之一、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌解釋，科興在第一、二期的文獻資料顯示，接種疫苗的人士，於接種後的第28天，體內抗體相對第14天的抗體更高，「所以想搞清楚呢兩針隔開14日打，定係隔開28日打，28日喺第三期數據就暫時唔係好清晰…佢有提供數據話，如中間隔開21 日，保護率係62%，如果跟返14日，似乎係50.5%，我哋想佢提供多啲資料，搞清楚隔開幾耐打係最好。」許樹昌又稱，相信科興有這方面的數據，只是未有提交予港府，「交畀我哋嘅暫時未見到，佢淨係講咗保護率，所以我哋要佢補充，交返啲資料。」

劉澤星：拎抗體數據並唔係等於我哋唔信佢

劉澤星稱，科興在第一、二期的文獻資料顯示，接種疫苗的人士，在接種後28天，超過九成的人都製造了抗體，他相信第三期測試中的人都會有抗體，但希望獲得完整數據，「拎抗體數據並唔係等於我哋唔信佢，只係我哋希望有十足嘅證據畀我哋聽。」

許樹昌解釋，希望科興提交更多數據，釐清兩針應相隔多少天接種。 (李澤彤攝)

劉澤星形容科興提交的數據「頗為完整」，有數百頁，內容包括說明研究的做法，有多少人接種、接種率、接種程序等，整個委員會都同意科興應提交更多資料，解答兩大疑問，12名委員之間沒有分歧。對於科興較早前為什麼一直不交資料，劉澤星稱，「我恐怕我答唔到」，至於兩周後若科興未能補交資料又會怎樣做，他僅指「我哋希望佢可以畀到啦」。

記者多次追問委員會是根據甚麼資料去確定科興疫苗是有效、安全，二人未有正面回應。許樹昌指，在第三期測試中，有253人出現病徵及確診，當中85人曾接種科興疫苗，168人就只打了安慰劑，因此計算到保護率是50.6%。