審批科興疫苗不必等世衞、刺針等醫學期刊？本港專家這樣解釋

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-10 21:03

港府訂購的其中一款內地科興疫苗，仍然未有在權威醫學雜誌刊登，並已向港府申請緊急使用。政府疫苗顧問專家委員會今午（10日）召開近3小時會議審議科興疫苗資料，需要再向科興索取數據，期望約兩周內收到，屆時再開會決定審批。世界衞生組織最快3月才完成審批，即香港在未有權威醫學期刊同行審閱科興數據，甚至可能早於世衞有決定前，便會決定使用科興疫苗與否。 委員會召集人劉澤星強調，委員會只是按科學數據審議，成員都有審核醫學文章的經驗，而各人都是抱着正當的態度審批，倘不幸有人接種疫苗後離世，委員會都要負責任。

科興疫苗數據未經國際專家審閱，未在權威醫學雜誌刊登，世衞最快都要3月才完成審批，香港專家就期望得到補充資料後可在2月底完成審議。劉澤星指出，新冠肺炎疫苗屬緊急使用，希望靈活處理問題。（李澤彤攝）

▼ 科興疫苗從實驗室到市場需經七大步驟 ▼

+ 9 + 9 + 9

科興疫苗未有國際專家審閱，再在權威醫學雜誌公布，世衞亦預計最快都要3月才決定科興通過審批與否。政府疫苗顧問專家委員會今日下午開會，會後召集人劉澤星指，委員會一致認為現有資料顯示科興疫苗有效及副作用低，12名委員會成員各有專長，有審閱國際醫學文章的經驗，他們都是以審閱一份醫學文章的科學態度，去審議科興疫苗。

劉澤星：國家藥監局已批准科興 另外四國都正接種

特首林鄭月娥日前稱，疫苗是否可緊急使用，視乎三個要求，即臨床數據、其他監管機構的看法、供專家同行審閱及刊登醫學期刊，假如疫苗數據強可豁免部份要求。被問到委員會是否有壓力，所以豁免科興疫苗要國際專家評審要求，劉澤星認為市民對疫苗的信心，除了來自同同審，亦相信12名專家委員具備學術水準，重申今日3小時的會議都是以審閱一份醫學文章的態度審批。他補充，內地國家藥監局已批准使用科興疫苗，而巴西、印尼、智利及土耳其都已經開始注射科興疫苗。

政府疫苗顧問專家委員會召開近3小時的會議審議科興疫苗資料，需要再向科興索取數據，期望約兩周內收到。（李澤彤攝）

被問到將來的疫苗，是否都可以無國際專家同行評審都可以使用，劉澤星表示如已在國際醫學雜誌是最好，雖然科興未刊登第三期臨床報告，但已公布首兩期報告及安全性，至於港府訂購的另一款牛津/阿斯利康疫苗，他指當藥廠申請緊急使用時，才會審閱其資料，現階段未有補充，而委員會就沒有與內地另一款國藥疫苗接洽。

至於疫苗責任方面，劉澤星指12名專家接受政府委任時都必定承諾用心、以科學理據審閱數據，相信現時做法最正當，無人得知專家們決定是否有錯，但他們會用心審閱，倘有嚴重不良事故甚至有人離世，「我哋睇完啲數據我哋覺得Okay嘅、做咗一個決定之後，嗰個責任我哋梗係要負啦。」