牛年新年｜維園花市檔主劈價一半盼提早收爐　水仙減價每盤100元

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-02-11 14:44

今日（11日）是年三十，不少人會行年宵花市，順道「賣懶」。食環署表明，今年維園年宵花市只能營業至晚上12時，要準時「逐客」。 今日中午時分，維園花市的人流不多，市民仍可直接入場，而有部分檔主，更因銷情理想，已提早「收爐」正在休息。有花市檔主表示，因為今年排檔少，故生意較往年好，若非昨日（10日）下雨影響，相信早已賣清貨物。為求今晚可以提早回家吃團年飯，今日水仙花存貨全部劈價一半，以半價每盤100元出售，「6點前應該賣得晒。」

因應疫情影響，今年維園年宵花市僅設92檔，數目相較去年減少近半。年三十的中午時間，不少檔主更因年花售罄」，都已提早收爐。

「桃花大王」劉海濤笑言，三日前已經賣出200多棵桃花，大讚今年生意好，人流又好，「梗係有賺」。（余俊亮攝）

「桃花大王」劉海濤笑言，三日前已經賣出200多棵桃花，大讚今年生意好，人流又好，「梗係有賺」，但不願意透露金額。他指出，由於桃花搶手，價格於首日開賣已加價兩成，至早前更加至三成，「今年檔口少，桃花今年很多都『乾水』，所以靚桃花數量少。」現時其檔口尚有售賣其他鮮花存貨，每扎售價30元，「平平哋賣晒佢，早啲返屋企食團年飯。」

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雖然人流不算多，但「國祥水仙」卻有不少人在挑選蟹爪水仙。負責人趙先生解釋，因為仍然有約一成存貨未賣出，故割價平一半，以半價每盤100元發售。他表示，因昨日天公不做美，下了一整天雨，否則可在昨日賣出所有貨品，「都有信心入黑前，6點鐘能夠賣晒所有水仙」，提早收爐。

由於食環署對於辦年宵曾「彈弓手」，弘大園藝以為年宵會取消，於邊寧頓街租了短期鋪位，最後又在維園獲分一個攤檔。弘大園藝負責人陳小姐透露，該鋪位的租金達9萬多元，「之前話無年宵，咁種咗兩萬幾枝都要賣」，結果連同花市的收入，「做到啱啱平手」，即僅能夠回本。

陳先生今日一家前來買年花，並以100元成功購入四枝蘭花。（余俊亮攝）

陳先生今日一家前來買年花，並以100元購入4枝蘭花，覺得價格較去年便宜。今年檔口減少，他覺得新安排下排檔分布疏落，行得舒服。而小朋友則最期待拜年「因為有利市逗」。他又指，自己喜歡水仙花，故會再在花市中挑選。

而周先生則成功以1,200元購得兩盤蘭花，價錢較上年每盤1,000元便宜。對於排檔減少，他也有感，入場可選擇的年花款式變少。