男警憶前妻佔已婚宿舍15年　稱已積極治療心理問題　准緩刑1年

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-02-11 15:53

退休男警認向警方隱瞞已離婚，佔用荃灣綠楊新邨的部門宿舍逾15年，涉逾221萬元房屋福利。被告早前向法庭透露，他留在單位只為等前妻回來，他今由律師代表，律師透露被告這些年來沒有換過家中擺設，並一直維持著與前妻的生活習慣。前妻本案後得知其情況，曾帶被告往看心理醫生，並已積極接受治療。律師強調，被告犯案只因其性格，非為財政利益。裁判官今日（11日）判刑指被告行為令他人失去使用宿舍的機會，時間更長達十多年，考慮到其犯案原因，決定判他監禁4個月，但准緩刑1年。

從05年至20年佔用單位

被告李德明，50歲。他被控於2005年1月22日至2020年7月13日，向香港警務處隱瞞離婚狀況，誘使警務處作出不作為，即於李不合資格下，繼續向他分配荃灣綠楊新邨某單位的部門宿舍，而導致李獲得利益，或使香港特別行政區政府蒙受不利。

留在單位賭物思人

被告今日由律師代表，並作進一步求情稱，指案件源於他苦苦等候前妻15年，保留前婚居令他感到慰藉，藉此睹物思人，而他並非貪圖財政上的得益。

辦方指被告有長期抑鬱症狀，亦因為兒時經歷，所以長大後想守護愛人、寶貴的婚姻，被告當年離婚時，更一度出現自殺念頭。二人離婚後，被告多年來沒有更換家中擺設、窗簾，亦一直維持與前妻的生活習慣，例如每朝都會收聽電台節目。

被告求情的主要重點。(詳看下圖)

為人被告家人不知他未能釋懷

辯方又指，被告為人被動，認為自己有能力處理自己的問題，家人一直不知他15年以來也無法釋懷。本案事件後，前妻帶被告向心理醫生求診，認為被告已接受事實，而被告也積極接受藥物治療。

辯方透露，任職警員是被告夢寐以求的工作，因為他小時候與母親遇上劫案，母親向警員求助但被敷衍了事，所以他立志要做真正能幫助人的警察。

會用退休金償還政府

律師形容本案是一個悲劇，被告因為性格問題，未有表露自己的心理問題，他很後悔，也對同僚感到羞愧，而他會用退休金償還政府損失。

案件編號：WKCC3409/2020