牛年新年｜疫下困港過年　年輕人祈求疫情快過　尚有共同願望

撰文： 曾凱欣 金偉諾 最後更新日期： 2021-02-11 20:41

新冠肺炎爆疫逾一年，明日（12日)就是大年初一，送鼠迎牛，新一年市民又有甚麼新年願望呢？有市民就期望新一年香港人能夠平平安安，疫情可以盡快過去，受訪者異口同聲最希望可以去旅行，均離不開疫情。

▼年三十維園年宵市場從容買花▼

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明日就是大年初一，送鼠迎牛，新一年市民又有甚麼新年願望呢？

甄先生女友指新一年「香港人都要平安」，又希望與男友甜甜蜜蜜。（曾凱欣攝）

情侶望新一年繼續甜甜蜜蜜

甄先生指，新一年最希望大家健康，「可以早啲去旅行」，最想去台灣和日本，笑言香港人對這兩個地方有「情義結」。女友亦指新一年「香港人都要平安」，又希望與男友甜甜蜜蜜。

今年將大學畢業的黃小姐指，新一年希望「將來有份好工」，亦都期望疫情可以盡快過去去畢業旅行。（曾凱欣攝）

即將大學畢業 望搵份好工

今年將大學畢業的黃小姐指，準備畢業仍然在摸索未來的路向，故新一年希望「將來有份好工」，亦都期望疫情可以盡快過去去畢業旅行。疫情下的大年初一，她認為「最緊要大家食飯、開開心心」。男友洪先生亦說：「（願望）當然係疫情快啲好返，可以去食飯、睇戲。」

▼年三十花墟逼爆▼

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就讀中學的黎同學（中）就笑言，新年願望是「希望（老師）畀少啲功課」。（曾凱欣攝）

中學生望新年逗多啲利市 ：驚冇得拜年會少咗

就讀中學的黎同學就指，即使疫情下改為網上授課，仍然有不少功課，笑言新年願望是「希望（老師）畀少啲功課」。同行的友人都希望趁新年可以「收多啲利市錢」，但就擔心不能外出拜年，利市會減少。

就讀中六的莊同學指，中學文憑試DSE將近，疫情令考試安排出現不少變數，因此有少許擔心，故希望「今年DSE考到好成績」。剛去完長洲露營的他亦期望近一年可以「去吓旅行，去唔同地方露營。」同行的盧同學就希望新年可以長高，笑言自己日常打開籃球，夢想是做到「入樽」的動作。

就讀中六的莊同學（右）希望「今年DSE考到好成績」；同行的盧同學就希望新年可以長高。（曾凱欣攝）

▼年三十九龍城街市買餸團年▼

疫情令日本旅行一直延期

到花市買桃花的莫先生指，新年願望是大家可以外出用膳，「宜家冇得食，（惟有）買外賣返去食。」他透露，原本打算去年8月與家人到日本旅行，但因為疫情一直延期，目標至今年5月，但因為疫情「多數冇㗎喇、冇辦法」，故希望疫情能早日過去。

劉小姐亦指，新一年希望「唔洗戴口罩，疫情快啲過」，又祝願大家「牛年搵多啲」。