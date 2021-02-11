增21宗確診　太和邨愛和樓再有居民中招　張竹君預告初一有記者會

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-11 19:15

第四波疫情持續，衞生署今日（11日）公布新增21宗確診個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，本地個案佔17宗，當中有7宗源頭不明，太和邨愛和樓14樓昨日被懷疑有橫向傳播的風險，相關部門到場清洗，衞生署亦要求該層居民撤離，今日再增1人確診，該層累計4單位受影響。

今日暫有10多宗初步確診個案，張竹君稱手上沒有資料，預告明日（12日）年初一仍要召開記者會。

張竹君指，截至今日凌晨零時 ，過去24小時新增 21宗確診個案，年齡介乎12至84歲 ，涉及10男、11女。當中4宗為輸入個案；17宗為本地個案中，有7宗源頭不明，另外10宗則於其他個案相關。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君（左）表示，目前有十多宗初步確診個案。（歐嘉樂攝）

愛和樓新患者的緊密接觸者同染疫

太和邨愛和樓14樓昨日被懷疑有橫向傳播的風險，相關部門到場清洗，衞生署亦要求該層居民撤離。張指，愛和樓14樓再增1人確診，其1名緊密接觸者，雖然並非居於愛和樓，亦都確診。



張竹君指，目前愛和樓14樓有4個單位受影響，當中3個單位比較接近，形容為「喺隔籬對面」。她估計與共用設施、走廊等有關，又指衞生署已取十多個環境樣本，結果呈陰性，因早前已做過清潔。

太和邨愛和樓14樓疑有橫向傳播的風險。（資料圖片）

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