新冠肺炎｜旅遊業界倡跨境巴點對點接送　助港人到內地接種疫苗

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-02-11 14:01

本港疫情持續超過一年，通關仍然無期。香港旅行社東主協會與「We Like HK」今日（11日）舉行聯合記者會，建議政府協助港人到內地接種國產疫苗，加快疫苗接種速度。旅遊界表示，可聯同跨境巴士公司提供點對點，即日來回接載服務。 多名港區人大代表及政協委員亦有「撐場」，促請港府盡快深入研究「疫苗護照」，並研究免除隔離政策和實施細節。

香港旅行社東主協會與「We Like HK」今日舉行聯合記者會。（龔嘉盛攝）

香港旅行社東主協會會長葉慶寧表示，香港疫苗接種進度緩慢，曾被外國朋友嘲笑，「我哋都打晒疫苗，你仲未打？」葉直言，香港經濟已「頂到無得再頂」，旅行社零收入已一年，希望港府考慮安排港人，自願到內地接種疫苗，加快疫苗接種速度，亦可為跨境司機帶來工作機會。他稱，旅遊業已準備就緒，一旦政府接納建議，24小時內可起動。

港區全國人大代表林順潮表示，最關注是疫苗保護力，最重要措施是「早發現、早追蹤、早隔離、早治療」，故提出今次先導計劃。當在接種疫苗後，市民有足夠抗體，當局就可推出疫苗護照，港人於出發前及落地做檢測，配合醫學監察及全程追蹤，相信外遊「出事機會好細」，有助盡早通關及形成旅遊氣泡，復甦經濟。

港區全國人大代表胡曉明補充指，曾就能否容港人過關打疫苗，與港府、中聯辦及北京等溝通，相信很快有好消息。港區全國人大代表洪為民亦認為「靠社交距離清零，是非常艱鉅及無法預測，接種疫苗是可持續做法」。

被問及本港將有疫苗接種，仍鼓勵港人回內地接種國產疫苗原因，葉慶寧解釋，假如本港可接種疫苗，但因手續問題而拖延，旅遊業已無本錢及條件拖延。「We Like HK」會長陳清霞補充指，等到本港全民接種疫苗，或要數個月後，故非常支持為有需要人士提供特別安排，又形容接種國藥疫苗感覺「非常良好」，且往返內地接種疫苗過程可採「封閉式」點對點來回。她又建議，可參考早前安排港區人大和政協到深圳接種國藥疫苗的模式。

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