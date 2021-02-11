運輸署2月18日起全面恢復牌照服務　一文睇清政府各部門最新安排

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-11 18:11

本港第四波新冠肺炎疫情有所緩和，政府自上月底宣布陸續恢復部分公共服務後，因應疫情最新發展，政府昨日（10日）再度宣布，由2月18日（年初七）起，政府部門將會全面恢復正常公共服務，並於今日（11日）宣布恢復的細節及詳情。以下將詳盡列出政府各部門最新的安排。

運輸署表示，由2月18日起全面恢復牌照及車輛檢驗服務，車輛檢驗中心亦恢復即場申請車輛檢驗的排期服務。（資料圖片）

運輸署全面恢復牌照及車輛檢驗服務

運輸署表示，由2月18日起全面恢復牌照及車輛檢驗服務，車輛檢驗中心亦恢復即場申請車輛檢驗的排期服務。而運輸署轄下各牌照事務處、公共車輛分組、車輛記錄辦事處、駕駛執照記錄辦事處、違例駕駛記分辦事處及過境服務分組，亦將由2月18日起全面恢復即時申請的櫃位服務，處理各種牌照及相關服務的申請。

運輸署呼籲，市民可繼續使用網上預約服務，或利用設置於各牌照事務處的投遞箱、郵寄或經網上遞交申請，以減少在牌照事務處內人群聚集及等候時間。而網上預約續領正式駕駛執照、車輛牌照、車輛過戶、保留、轉移或改配車輛登記號碼或申領國際駕駛許可證，每日名額約5,000個，可供網上預約的期間為10星期。

此外，所有進入運輸署各辦事處及中心的市民，均須接受體溫檢測，在場人員亦要求市民佩戴口罩及先用酒精搓手液清潔雙手。同時，運輸署呼籲市民使用「安心出行」流動應用程式，以配合由3月1日起進入政府大樓前須使用「安心出行」的安排。而各辦事處及中心亦會因應情況加強人流控制。市民如有查詢，可致電至運輸署相關辦事處。

郵政服務將會因應疫情有所調整。(資料圖片)

全線郵政局將恢復正常營業時間

香港郵政今日（11日）宣布，全線郵政局（包括流動郵政局）將於本月18日起，恢復正常營業時間。香港郵政會繼續在全線郵政局採取各種減低社交接觸及預防感染措施，並為前線員工提供防護面罩、眼罩、口罩、酒精消毒紙巾、酒精搓手液及手套等防護裝備。

稅務局宣布，由2月18日起，恢復正常公共服務。（資料圖片）

稅務局恢復正常公共服務

稅務局宣布，由2月18日起，恢復正常公共服務。各辦事處的辦公時間可瀏覽網頁。稅務局指，所有進入稅務局辦事處的市民，均須佩戴口罩，並鼓勵市民盡量使用電子服務處理稅務事宜，電子服務詳情可瀏覽網頁。

教育晷轄下部分設施仍暫時關閉，包括九龍塘教育服務中心的香港教師中心、中央資源中心及薈萃館。（資料圖片）

教育局少量設施暫時關閉 包括九龍塘香港教師中心、中央資源中心及薈萃館

教育局宣布，各區的區域教育服務處、幼稚園及幼兒中心聯合辦事處、學位分配組、資歷架構秘書處、教師註冊小組及其他服務單位，將由2月18日起，恢復正常公共服務。教育局指，各辦事處會採取針對性措施減少人流和社交接觸，同時鼓勵市民透過電話、郵遞及電子方式以獲得所需服務。

教育局亦指，部分公共設施會維持暫時關閉，直至另行通告，包括︰九龍塘教育服務中心的香港教師中心、中央資源中心及薈萃館。

消防處宣布，防火服務將於2月18日起全面恢復。（資料圖片）

消防處全面恢復服務

消防處宣布，防火服務將於2月18日起全面恢復，包括各類牌照申請／續牌事宜、危險品車輛驗車申請、新樓宇消防設備驗收、通風系統驗收申請、圖則審批、處理有關樓宇消防安全改善工程事宜等，。

消防處指，位於消防處總部大廈5樓的牌照、審批總區總部繳費處和收發處；7樓的消防安全總區總部收發處；以及其他防火單位的收發處，會於周一至周五，上午9時至下午12時半、下午2時至下午4時半提供服務，公眾假期除外。消防處亦鼓勵公眾盡量使用電子方式繳費，詳情可以參閱繳費通知書上的繳費方法。

消防處亦指，市民如欲就牌照相關事宜作出查詢，可於辦公時間致電熱線2733 7619。就有關消防安全總區總部領取樓宇圖則事宜，亦可於辦公時間致電2170 9665。就火警危險或危險品等作出投訴，則可致電該處投訴熱線2723 8787。

金管局宣布，收銀車將會由2月18日起恢復服務。（資料圖片）

金管局收銀車2月18日至21日 將前往西灣河興東邨、灣仔胡忠大廈

金管局宣布，收銀車將會由2月18日起恢復服務，並在2月18至21期間前往兩個地點，包括東區西灣河興東邨興祖樓、灣仔區灣仔皇后大道東213號胡忠大廈門外路旁停車處。而兩輛收銀車在2月18日至5月23日期間的服務日程表，亦可在金管局的網頁瀏覽。

金管局亦指，在編排日後的服務日程表時，會向相關批核部門申請，安排收銀車前往於2020年12月2日至2021年2月17日暫停服務期間，被取消日程的服務地點。

學資處宣布，在職家庭及學生資助事務處的服務櫃檯於2月18日起，恢復正常服務時間。（資料圖片）

學生資助處恢復正常服務

學資處宣布，在職家庭及學生資助事務處的服務櫃檯於2月18日起，恢復正常服務時間。服務櫃檯將於周一至周五，上午8時45分至下午1時、下午2時至5時45分開放。在職家庭津貼辦事處的服務櫃檯，亦於周一至五上午9時至下午6時開放。

學資處呼籲，申請者可透過郵寄或在網上遞交申請，或將申請文件投遞於學資處或在職家庭津貼辦事處的投遞箱。學生貸款申請人亦可透過學資處網上預約櫃檯服務，遞交貸款申請。而到訪各辦事處的市民，須一直佩戴口罩，並遵從處方實施的防疫措施，包括體溫檢測、使用「安心出行」流動應用程式和人流控制安排。

學資處指，市民如有任何查詢，可經下列途徑聯絡在職家庭及學生資助事務處。學生資助處的電郵為「wg_sfo@wfsfaa.gov.hk」、一般熱線為2802 2345；貸款支票安排熱線為2150 6220。而在職家庭津貼辦事處的電郵為「enquiry_wfao@wfsfaa.gov.hk」、熱線為2558 3000。

海事處宣布，除香港以外的驗船工作，海事處轄下所有公共服務將於2月18日起恢復。（資料圖片）

海事處正聯絡考試日期受影響的考生

海事處宣布，除香港以外的驗船工作，海事處轄下所有公共服務將於2月18日起恢復。至於船員考試及發證服務方面，海事處正陸續聯絡考試日期受影響的考生，以確定最新的考試日期。考試的現場安排會在採取防疫措施的前提下，作出相應的調整。

勞工處於1月28日起，已恢復所有櫃位服務。（資料圖片）

勞工處︰市民可繼續利用網站及電話查詢求職資訊

勞工處宣布，為將全面恢復正常公共服務，所有服務櫃位、兩所位於觀塘和粉嶺的職業健康診所會，由2月18日起恢復正常服務時間。勞工署指，所有進入辦事處及診所的市民，均須一直佩戴口罩，並遵從相關的防疫措施，包括體溫檢測、使用「安心出行」流動應用程式或登記姓名、聯絡電話和到訪的日期和時間，以及人流控制安排。

勞工處指，市民可繼續利用勞工處的網上服務及資訊；而求職人士可使用互動就業服務網站尋找工作。勞工處的電話就業服務中心、各就業中心及行業性招聘中心，亦會於辦公時間，透過電話提供查詢及就業服務。

而申請職業介紹所牌照或續領牌照的市民，以郵遞至「九龍旺角道一號旺角道壹號商業中心九樓九○六室」或經電郵「ea-ee@labour.gov.hk」，向職業介紹所事務科辦事處提交申請。至於有關僱傭權益的資訊，市民可瀏覽勞工處網頁。

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