新冠疫苗｜專家委員會：無證據顯示體弱長者接種BioNTech死亡率增

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-11 21:29

第四波疫情持續，疫苗顧問專家委員會於上月向食衞局局長提交建議，認為在香港使用復星醫藥／德國藥廠BioNTech的新冠疫苗，為16歲或以上市民接種，其效益大於風險。 委員會今日（11日）再發表共識建議，認為目前未有證據顯示體弱長者接種BioNTech疫苗後，死亡率異常增加。委員認為，對嚴重體弱長者，接種相關疫苗的益處和風險，應由主診醫生作個別評估，相關臨床判斷亦須審慎進行。

食物及衞生局局長上月底，根據《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章），認可復星醫藥／德國藥廠BioNTech的新冠疫苖（即Comirnaty COVID-19 mRNA Vaccine（BNT162b2）Concentrate for Dispersion for Injection）在香港作緊急使用。

疫苗顧問專家委員會於上月，向食衞局局長提交建議，認為在香港使用復星醫藥／德國藥廠BioNTech的新冠疫苗（BNT162b2），為16歲或以上市民接種，其效益大於風險。(資料圖片／余俊亮攝)

顧問專家委員會注意到一些歐洲國家，就接種BioNTech新冠疫苗後，有非常體弱人士出現死亡的報告，建議索取更多資料以作審視。參考了海外衞生及藥物監管當局、世衞截至1月的資料，兩個科學委員會聯同專家顧問認為，現時並未有證據顯示，體弱長者接種BioNTech疫苗後，死亡率出現超乎預期及異常增加，亦未有明確證據顯示出現死亡個案是源於使用相關疫苗。

委員會認為，針對嚴重體弱長者，尤其是特別年長的組別，接種BioNTech疫苗的益處和風險應由主診醫生作個別評估，而相關臨床判斷亦須審慎進行。至於科學委員會於1月發表的暫擬共識建議內已提及，任何有急性發熱的人士均應延遲疫苗接種，此建議亦適用於為體弱長者。



專家又認為，需要密切監察有關BioNTech疫苗安全及效能的報告，如大規模接種計劃出現罕見異常事件和長遠副作用，會重新進行評估，以求取平衡。

▼科興疫苗製造過程▼

+ 36 + 36 + 36

▼ 科興疫苗從實驗室到市場需經七大步驟 ▼