牛年新年│十口家年初一飲茶分5枱坐　市民嘆：最無氣氛新年

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-12 16:29

牛年大年初一，政府呼籲市民減少外出及避免與非同住家人相聚。有夫婦慨嘆，今年新年無法團拜相聚，是最無意思及最冷清的一年，市民吳生直言，農曆年是十兄弟姊妹唯一相聚的機會，已有家人八十多歲，對無法團年感無奈。 另有市民繼續傳統，一早與家人共十人到酒樓飲茶，惟須分開多枱坐，全家出席前要探熱，禁止不適家人出席，食物則須「人肉俄羅斯輪盤」般轉到鄰枱。

倫敦大酒樓在旺角有三層，以往新年座無虛設，但今年人流大減，至中午時份仍有不少「吉枱」。

四代同堂60年團拜傳統被迫中斷

食客吳太說，因政府限聚，無法繼續數十年來四代同堂、五家人團拜的傳統，令她過「最冷清、完全無氣氛」的新年：「政府話不要拜年，本身團拜、數十人慶祝，因政府要求，唯有各有各留家。」

她直言心情不太好，只能無奈接受，今早兒孫已以電話拜年：「心情是有點舒服，今年靜嚶嚶，但疫情無辦法。」無法與兒孫團聚，她選擇與丈夫到平日吃早餐的酒樓飲茶，打發時間，沒想到「完全不用等位，任我坐......市面差得好恐怖」，她期望疫症快過，生活恢復正軌，經濟會好轉。

食客吳太說，因政府限聚，無法繼續數十年來四代同堂、五家人團拜的傳統，令她過「最冷清、完全無氣氛」的新年。（歐嘉樂攝）

無法與八旬家人相聚 老伯呻過「最無意思」新年

現年75歲的吳生則形容，今年因疫情及限聚令，令大家新年十分不開心：「最無意思是今年」。他解釋，十兄弟姊妹每年只在農曆年相聚一次，當中有人已80多歲，現時最大願望是疫情消失，可全家相聚「食餐飯」。

食客鄧先生表示，以往每年家族數十人會團拜，今年只有每周相見的直系親屬，繼續傳統到酒樓飲茶團聚。（歐嘉樂攝）

一家十口分五枱飲茶 人肉傳菜

食客鄧先生則表示，以往每年家族數十人會團拜，今年只有每周相見的直系親屬，繼續傳統到酒樓飲茶團聚。他們約十人要分5枱就座，且全家出席前要探熱，禁止不適家人出席，食物則人肉「俄羅斯輪盤」般轉到鄰枱。

盼港府牛年更有智慧

從事運輸業的鄧先生批評，港府遲遲不封關，令市民過年無法團聚，經濟慘淡，而突襲封區核測嚇怕親戚，擔心油尖旺太「高危」，不敢踏足團聚。他說，期望香港人牛年身體健康，「封關的澳門、台灣已無事」，希望來年港府當權者決策時更有智慧：「考第一無意思，智慧不足，不貼民情」，他舉例指，政府稱初七恢復晚市，卻要安心出行紀錄，他批評安排多餘：「廢的、很無聊，是勉強市民使用，香港人習慣有自由，不想事事被監控，否則食肆生意隨時更差。」

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