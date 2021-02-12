安心出行｜業界指需專人監察食客掃碼　14日一檢涉人手　憂增成本

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-02-12 21:08

政府擬准許食肆恢復晚市堂食，若食肆及部分表列處所希望在年初七（2月18日）復業或重開晚市，必須符合多項條件，包括要求客人掃瞄「安心出行」紀錄行蹤或進入時登記。 香港中小企食店聯盟召集人林瑞華批評措施會造成店員與客人之間的衝突，亦在經濟不景下增加經營成本，質疑是政治行先，對防疫無幫助，因近期並無食肆出現大規模的爆發，形容是要業界「埋單」，「次次都攞飲食業去勒索，每次受害者都係我哋，唔公平！」他又擔憂執法部門會針對黃店而執法。

林瑞華：部分顧客無智能手機 或私隱問佢拒掃碼

火鍋店老闆、香港中小企食店聯盟召集人林瑞華指出，部分顧客沒有智能手機，或因私隱問題而不願使用安心出行應用程式，政府卻要求市民必須使用，只會造成店員與客人之間的矛盾和衝突。對於客人單是入店內等外賣也需用安心出行，他指做法奇怪，「根本唔會有密切接觸，政府而家好似搞到如果唔用安心出行，就飯都無得食咁！」

他認為，程式本身使用者不多，成效存疑，近期又無食肆出現大規模的爆發，即使政府限制市民必須使用程式，對防疫也不會有甚麼幫助；反而會影響業界，例如需增加人手了解客人有無掃二維碼，或協助登記客人資料，在經濟不景下增加經營成本，「每間餐廳起碼要預多一個人，仲要分兩更，每日用多千幾蚊。」他狠批政府防疫不力，卻要業界「埋單」，「次次都攞飲食業去勒索，每次受害者都係我哋，唔公平！」

林瑞華批評，政府控疫不力，卻每次都要飲食業界「埋單」，同業成為受害者。（資料圖片／鄭子峰攝）

指難確保食客如實登記資料 促釐清法律責任

林瑞華又指，食肆為客人登記資料，難以確保所提供的資料真確性，「唔通每個人出街都要帶住址證明喺身？」他要求政府釐清法律責任，「業界點對資料係咪真？就算政府都核對唔到佢講嘅係咪真啦！」

至於政府要求食肆員工每14天接受一次檢測，他也認為會令經營成本上升，因員工在工作期間排隊檢測，店內人手減少，但又難要求員工自行找時間檢測，他也質疑政府是否有能力應付數十萬人的檢測量。

陳肇始：不做晚市 食肆也要遵新規定

早前政府僅稱，若食肆不守新規定，需暫停晚市，有食肆稱寧願不做晚市，也不會要求客人使用安心出行。今天食物及衞生局局長陳肇始表明，新規定將納入599F章下，即違反者有機會被判監及罰款。林瑞華無奈嘆道，業界對於政府的要求「無方法應對」，因現時已有案例是食肆違反599F章被檢控，他亦認為政府不會聆聽業界聲音，難以商討。