晚市禁堂食初七有望放寬　食肆只做早午市　客人都要嘟安心出行

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-12 17:59

禁晚市堂食及兩人一枱即將在初七（2月18日）放寬，食物及衞生局局長陳肇始今日（2月12日）提醒飲食業界，員工需在2月15日前接受第一次檢測，之後每14日要再檢測，另外強制業務處所要在場者使用「安心出行」，兩項要求會加入法例（599F）規管，即食肆全日營業時間都須要求市民使用有關應用程式。

▼牛年初一（12日）黃大仙祠▼

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2月11日至2月15日先接受檢測 之後每14日再檢

要放寬飲食業界限制措施，陳肇始重申有兩大前提，第一為疫情無大變化，而農曆新年間檢測工作包括強制檢測仍然繼續，期望及早發現確診個案，並呼籲市民減少及縮短無戴口罩的時間，大家都出一分力，倘人群聚集嚴重，執法人員會依法處理。

第二是業界要遵守防疫規定，包括要求處所人士非飲食時間戴口罩、提供消毒洗手液及體溫檢測。陳肇始提醒食肆員工要在2月11日至2月15日先接受檢測，之後每14日都要檢測，他們可以到社區檢測中心採樣，首3個月免費，亦可以到港鐵站及醫院管理局的普通科門診領取樣本包。她稱今日到檢測中心巡視時，有市民承認是食肆員，為恢復晚市而來做檢測。

嘟安心出行列入599F章 所有食肆適用

另一個防疫規定，為強制市民使用「安心出行」，陳肇始指明白社會過去一兩天對此意見，亦有業界表明有困難，但部分亦指已準備就緒，當全體市民合作，業界都較處理，強調有關應用程式掃描二維碼後，資料只保存在該手機，當同場有人確診時，程式會通知市民，對追蹤工作有幫助。

她表示，上述防疫要求會列入599F章（業務及處所）規例，即就算食肆只做早、午市，都須要求客人使用「安心出行」或記錄其資料。

亞博館社區治療中醫服務至今已服務50病人

另外，陳肇始表示今日到多個社區檢測中心視察，市民對整體服務都滿意，而亞洲博覽館的社區治療設施的中醫服務，1月16日至今已為50名新冠肺炎病人服務，治療次數逾230次，病人出院後亦可參加中醫門診特別治療服務，2020年4月至今有850人參與。陳肇始祝願港人龍馬精神、身體健康、事事順心。