迪士尼樂園｜銷售及餐飲部2員工確診　園方：2人無接觸　有戴口罩

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-12 20:32

政府計劃於年初七（18日)起准許主題樂園重開。香港迪士尼樂園度假區近日有兩名員確診，樂園表示兩人分別為銷售及營銷推廣部及餐飲部的演藝人員，兩人並無關聯，工作期間亦一直配戴口罩，並即時停用他們的主要工作地點及消毒。

二人分別居石籬邨石怡樓及英美大樓

日前確診的葵涌石籬二邨石怡樓的29歲女子（編號：10715），曾到訪迪士尼樂園酒店翠樂庭餐廳、迪士尼行政大樓，她本月8日發病屬有源頭個案；另一名居於大角咀英美大樓的40歲男子，亦曾往迪士尼行政大樓，他則本月5日發病，感染源頭不明。兩大廈居民均需強制檢測。

香港迪士尼樂園酒店翠樂庭餐廳（香港迪士尼樂園酒店圖片）

香港迪士尼樂園度假區回覆《香港01》指，2月9日接獲通知一名銷售及營銷推廣部的演藝人員當日對新冠病毒呈陽性反應，該人員工作期間一直有戴口罩，並且無與其他人員有緊密接觸，最後上班日期為2月4日；另外，度假區2月10日接獲通知，一名餐飲部演藝人員於當日染疫，該人員工作期間一直有戴上口罩及手套，並沒有與賓客有緊密接觸，最後上班日期為2月8日，兩人並無關聯。

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樂園表示，健康服務小組已即時與度假區内的相關部門跟進，包括即時暫停使用該兩名演藝人員的主要工作地點並消毒，亦清潔可能到訪過的其他地方，包括洗手間。樂園指會繼續謹慎防疫，按政府及衛生部門的最新指引執行健康及安全措施如量度體溫、佩戴口罩、社交距離及加強清潔消毒，祝願兩名員工早日康復。