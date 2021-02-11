確診大廈｜患者住所全覽　石籬邨石怡樓3人確診　海濱花園再上榜

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-11 23:28

本港疫情持續，周四（11日）新增21宗確診個案，17宗屬本地個案，其中7宗源頭不明。根據衞生防護中心晚上更新的疫廈名單，當中有3名患者居於石籬二邨石怡樓。另外，沙田銀禧花園6座 、荃灣海濱花園海霞閣再現確診個案。

石籬二邨石怡樓有三名居民確診。(Google地圖）

衞生防護中心資料顯示，患者住所主要分布在葵青、沙田、大埔、油尖旺、元朗等。今日新增17宗本地個案中，有3人居於石籬二邨石怡樓，分別為66歲男子（編號：10713），與本地個案有流行病學；29歲女子（編號：10715），與本地個案有流行病學；27歲男子（編號：10725），為無源頭個案，早於本月2日開始發病。

另外，太和邨愛和樓亦再增一宗確診個案，資料顯示，為一名60歲男子（編號：10716），愛和樓在14日間，已累計有7宗確診個案。至於同邨的麗和樓，新增一宗確診個案，為一名73歲女子（編號：10717）。

元朗再有兩鄉村有居民確診

至於在沙田方面，銀禧花園6座再次錄得確診個案，為一名58歲女子（編號：10732），而荃灣海濱花園海霞閣，亦再現確診個案，為一名44歲女子（編號：10731）。另外，元朗再有鄉村上榜，包括南邊圍一里、水邊圍邨山水樓。

荃灣海濱花園海霞閣，亦再現確診個案。（資料圖片）

▼過去14日患者住所、行蹤▼

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