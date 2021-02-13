晚市堂食有望初七放寬　餐廳侍應預先檢測：望收入正常返

撰文： 曾凱欣 最後更新日期： 2021-02-13 12:19

踏入大年初二早上，繼續有市民到位於黄大仙摩士公園體育館的檢測中心做檢測，一早已有不少人在門外排隊輪候；大部份等候做檢測的市民亦屬特定群組，包括來自飲食、地盤及美容等行業。

政府打算於年初七（2月18日）起放寬飲食業界限制措施，預料堂食可以放寬至晚上10時，並由2人一枱改為4人一枱。有從事餐飲樓面的市民表示，禁晚市堂食令她收入大打折扣，又形容「舊年咁休咗半年，都係食穀種」；限制措施有望放寬，她表示感到開心，「起碼有正常收入」。

大年初二早上，有市民到位於摩士公園體育館的檢測中心做檢測。（廖雁雄攝）

政府打算於年初七（2月18日）起放寬飲食業界限制措施，預料堂食可以放寬至晚上10時，食肆員工要在2月11日至2月15日先接受檢測。從事餐飲的黃女士表示，今日按公司要求前來做檢測，禁晚市堂食令她收入大打折扣，幾乎只出半日糧甚至「得幾個鐘（糧）」；又形容「舊年咁休咗半年，都係食穀種」。限制措施有望放寬，她表示感到開心，「起碼有正常收入」。

林女士透露，暫停晚市堂食期間大大影響收入，「放無薪假，直頭嗰日冇錢㗎」。（廖雁雄攝）

禁晚市堂食公司放無薪假 林女士：望放寬收入正常返

同樣從事餐飲業樓面的林女士表示，昨日上班期間從公司得悉，需要先做檢測方可上班，「唔做公司要停業、罰錢」，故特意在今日上班前提早到摩士公園體育館做測試。但她指，因為不懂得在網上預約，加上趕上班，在職員協助下以電話預約了明天方回來再做檢測。

她又透露，暫停晚市堂食期間大大影響收入，「放無薪假，直頭嗰日冇錢㗎」，覺得若可以回復晚市堂食「正常返（收入）好啲」，但公司就未有通知屆時的上班安排。她期望，新一年「疫情快啲完，等啲人返工嘅返工、出街嘅出街，（大家）可以開開心心」。

劉先生指，日常工作不時亦需要出入地盤，故特意趁放假做檢測。（廖雁雄攝）

從事工程的劉先生指，日常工作不時亦需要出入地盤，故特意趁放假做檢測。不時有地盤群組爆發，被問到出入地盤是否憂心，劉先生就指不太擔心，最重要是自己做好防疫措施，又笑言「如果個地盤有問題你睇得出㗎，即刻自己小心啲就得」，續言「地盤平時啲人做嘢好密集，如果個地盤少人出入就要自己提防啲」。雖然新年是喜慶日子，但他亦覺得做檢測並不「掃興」，直言「（作為）市民就要做㗎啦，都需要嘅」。

美容業做檢測方可復工 新年做檢測：都冇計政府咁嘅安排

從事美容按摩業的李女士指，美容處所關閉多時，對收入固然有影響，「個排都喺屋企，冇地方去」。雖然大年初二要做檢測，但她亦覺得「都冇計，政府咁嘅安排，（做檢測）大家都好嘅」。她又透露，有熟客因為無法光顧做按摩向她吐苦水，只期望日後「開返生意好啲」。

▼牛年初一（12日）市民檢測▼