新冠肺炎｜年初七公務員全面復工　康文署運輸署各有員工染疫

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-02-12 19:40

本港疫情未回穩，港府早前宣布，倘疫情無重大變化，料可於年初七（18日）放寬禁晚市堂食令等社交距離措施，各政府部門亦會全面恢復公共服務。 本港今(12日、年初一)新增24宗確診個案，康文署及運輸署分別有員工確診及初步確診，包括一名於深水埗區負責植物護養工作的工人，以及西九龍政府合署南座15樓工作的技術主任。

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康樂及文化事務署今日表示，一名於深水埗區負責植物護養工作的工人確診，她最近一次上班日期是前日(10日、年廿九)，該員工是確診者的密切接觸者，昨日獲通知確診。康文署指，該員工最近沒有外遊紀錄，工作時亦有佩戴口罩，上班期間有進行體溫探測且體溫正常。



發言人續指，已按照衞生防護中心指引，即時安排全面清潔及消毒有關員工的工作地點及接觸過的公共設施。

一名於油麻地海庭道11號西九龍政府合署南座15樓工作的運輸署技術主任初步確診。(資料圖片)

運輸署中招技術主任工作樓層不對外開放

運輸署亦公布，一名於油麻地海庭道11號西九龍政府合署南座15樓工作的技術主任初步確診，該樓層並非公眾樓層，並不對外開放。他最近一次上班日期為今日上午。



運輸署續指，該名人員最近沒有外遊紀錄，於辦公室工作時均佩戴口罩及遵守其他防疫措施。運輸署會繼續積極配合衞生防護中心的防疫措施。其工作地點亦會按照中心指引安排全面清潔和消毒，包括所有公用設施。

西九龍政府合署曾有兩員工確診

發言人續指，運輸署在疫情期間，一直嚴格執行各項防疫措施，包括為進入大樓人士量度體溫、為屬下員工提供口罩及其他防護裝備，並要求員工在與人接觸及在公眾地方時必須佩戴口罩，而工作環境的清潔和消毒亦已加強。運輸署亦已提醒所有人員須注意個人衞生，並時刻提高警覺。如發現身體不適，必須馬上求醫。



翻查資料顯示，運輸署於去年12月尾及11月尾亦有確診員工，包括一名於西九龍政府合署南座10樓的工程師，以及於同一政府大樓南座16樓的女工程師。