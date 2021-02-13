逾百市民寧人手登記入車公廟　一度無人用安心出行　長者：好麻煩

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-13 13:36

今日（13日）是農曆大年初二車公誕，不少市民一早已到沙田車公廟祈福。約早上11時許車公廟入口已標示場內人數已達上限。車公廟又要求入場市民須使用「安心出行」應用程式，或登記個人資料。

記者於門外觀察，逾百名排隊入廟的市民中，僅少部份使用「安心出行」，更一度沒有人排隊掃描二維碼；而登記資料的一邊則有近百人排隊。有長者則指，由於未有下載「安心出行」，在門外職員多番協助亦未能解決，直言「好麻煩，都係登記（資料）算」。

農曆大年初二為車公誕，不少市民一早到沙田車公廟祈福。（歐嘉樂攝）

車公廟今日實施人流管制，開放時間亦有變動，延至早上8時才開放。而車公廟門外亦分為兩邊，一邊是讓市民掃描「安心出行」二維碼，另一邊則是由職員登記個人資料，包括姓名及電話。約早上11時許，車公廟外排隊人數達過百人，而大部份人均選擇登記資料，一度沒有人排隊掃描二維碼。

車公廟外大部份人均選擇登記資料，一度沒有人排隊掃描二維碼。(歐嘉樂攝)

登記資料方面，在門外大概5名職員協助市民登記，如一家人入場，只需登記其中一名入場人士資料作代表。記者所見，登記時間約需1至2分鐘，主要由職員代為書寫，有時職員則會交筆了市民自己寫。然而市民寫下資料後即可入場，未見職員有核實資料。另外，不少市民不懂如何使用「安心出行」，多名市民未以電話螢幕對準二維碼，需要職員協助。

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年過七旬的王伯指每年都會到車公廟參拜，他稱自己已是使用智能電話，但未有預先下載「安心出行」應用程式。入場時職員曾嘗試為他下載，然而「搞嚟搞去都唔得，索性登記資料，唔使煩」。他認為即使要登記資料亦十分快速，不會造成太大麻煩。

另一名入場市民郭先生則指，到車公廟是祈求疫情盡快消失。他約早上8時已到場等候，約10多分鐘後已可入內。他又指，因擔心私隱原因，未有使用「安心出行」，而是登記個人資料。被問到安排會否不便，郭認為「一定有不便，但都明白疫情之下要咁」。

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