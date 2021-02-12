牛年│車公廟內信眾可如常轉風車及鳴鼓　未設酒精搓手液自攜較好

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-02-12 12:00

每年農曆新年，不少市民都會在大年初二車公誕當日到廟內拜神、祈福。然而，受疫情持續影響，以往年初二新界鄉議局代表都會到沙田車公廟為香港來年運程求籤。華人廟宇委員會於日前宣布，新冠肺炎疫情下，年初二（2月13日）早上由沙田鄉事委員會主持的求籤活動，將不開放予公眾參與。

《香港01》記者日前率先到車公廟了解疫情下善信到場祈福時要了解的情況，車公廟繼續在車公像附近放置轉運風車及鼓，讓進入的信眾摸摸風車轉運及鳴鼓。然而，廟內未見設有消毒用品供祇，對此感擔心的市民要留意。

《香港01》記者日前率先到車公廟了解疫情下善信到場祈福時要了解的情況，廟內的車公像放設轉運風車及可鳴鼓，然而，廟見未見設有消毒用品，對此深感擔心的市民要留意。（張浩維攝）

▼疫情下 車公廟內市民祈福情況▼

《香港01》記者日前率先到車公廟了解疫情下善信到場祈福時要了解的情況，於年底「還神高峰期」，不少市民如常入廟參拜，亦不見有職員要求善信二人一組出入，市民可先到入口處購買香燭入內參拜，而廟內的車公像前仍按以往般設置轉運風車及可鳴鼓，然而，無論是轉風車或是鳴鼓，都是信眾要用手觸摸的公眾物品，惟廟內未見設有消毒用品，祈福的市民須自攜搓手液，保持手部衛生。

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車公誕將在初一至正月十五日向公眾開放，委員會呼籲市民避免在人流高峰期間前往參拜。另外，車公廟會嚴格實施防疫措施，除了入場人數以廟內可容人數一半為限，所有人入內前須量度體溫、戴口罩及掃描「安心出行」二維碼等，並呼籲市民避免在人流高峰期間前往車公廟。