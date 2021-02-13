年初二增12宗確診　重回11月大爆發前低位　2人感染源頭不明

撰文： 王潔恩 陳家怡 最後更新日期： 2021-02-13 18:11

新冠肺炎疫情稍有緩和，本港今日（13日）新增12宗個案，重回去年11月19日跳舞群組大爆發的低位，當中有兩宗是源頭不明個案，二人分別在小童群益會賽馬會慈雲山青少年綜合服務中心工作，以及鵝頸橋街市及西九高鐵站的保安員。 衞生署署長陳漢儀指，雖然今日確診數字相對較少，但可能與市民在農曆新年未必求醫，或診所關門有關，故仍要審慎觀察。她呼籲市民切勿鬆惕，又指社區仍有傳播鏈未被發現，若稍為鬆懈，個案有機會上升。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（資料圖片）

重回去年11月中低位

本港今日新增12宗確診個案，當中2宗是輸入個案，其餘10宗是本地個案，有二人暫時未找到源頭。翻查資料，對上一次本港處於低確診數字已是去年11月19日，當天本港同樣只得12宗個案，當時跳舞群組仍未大爆發，滲入社區。

有保安員今日確診，他曾在鵝頸橋街市及高鐵西九龍站工作。（資料圖片）

有保安確診 曾在鵝頸橋街市、高鐵站工作

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，在兩宗源頭不明個案中，一人在香港小童群益會賽馬會慈雲山青少年綜合服務中心做福利工作，該中心位處鑽石山龍蟠苑商場。患者在2月7號喉嚨痛，最後上班日是2月9日。同事、義工、參加者需要送往檢疫中心，而中心需要停止運作14日。張竹君透露，中心曾舉辦小組討論，並分數天舉辦小組活動，另一名參與的員工亦已初步確診，他於2月3日曾在同一小組參與活動。

記者到香港小童群益會賽馬會慈雲山青少年綜合服務中心視察。中心已關閉並張貼告示，指停止開放原因為農曆新年假期，直至2月23日。中心亦在facebook專頁公布，龍蟠辦事處內，各有一名職員及義工確診。該義工最近一次出現中心日期為2月3日晚上，而職員之最後上班日期，為2月9日。中心維持農曆假期暫停開放，並安排清潔公司消毒後，2月24日下午回復辦公。

另一宗源頭不明個案則是保安員，他在2月6日開始頭痛。在2月6至8日期間，曾在銅鑼灣鵝頸橋街市工作，通常都是獨自巡查街市，其餘時間留在更亭；至於2月10日，則曾在高鐵西九龍站任職保安，與其他數人一同工作及巡查。

衞生署署長陳漢儀。（資料圖片）

陳漢儀：若稍為鬆懈 個案有機會反彈上升

不過，衞生署署長陳漢儀在開場白指，雖然今日確診數字相對較少，但可能與市民在農曆新年未必求醫，或診所關門有關。她又指，昨日（初一）的檢測數字相對較低。

她強調，在以往兩周，本港共有384宗個案，當中輸入個案佔48宗，其餘87.5%都是本地個案，而源頭不明個案更達105宗，無病徵個案亦佔28%，呼籲市民切勿鬆惕，又指社區仍有傳播鏈未被發現，若稍為鬆懈，個案有機會上升。

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不應待至假期完結後才求醫

陳又指，在農曆新年期間，中國人傳統都不喜歡求醫。她呼籲，若市民出現發燒、乏力、鼻塞、呼吸困難等病徵，便應立即求醫，不應待至假期完結後才看醫生。她又指，一旦有病徵，便不應與親友聚會。