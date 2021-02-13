新冠肺炎｜去年僅357萬人次訪港跌九成　旅發局推防疫認證計劃

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-02-13 13:44

本港旅遊業受新冠肺炎嚴重打擊，旅遊發展局主席彭耀佳今日（13日）在電台節目表示，本港去年只有約357萬旅客人次訪港，按年大跌超過九成，80萬名與旅遊業有關的從業員受到影響。 就港府將陸續放寛重開表列處所，旅發局與品質保證局推出計劃，針對景點的防疫運作模式發出認證，冀提升市民及旅客的信心，目前有1,500間機構參加，包括酒店和公共交通等。

受新冠肺炎影響，本港去年只有約357萬旅客人次訪港，按年大跌超過九成。（資料圖片）

彭耀佳在港台節目《星期六問責》指出，去年僅357萬人次訪港，按年跌逾九成，當中不少人因探親或有必要而來港，情況之差前所未有， 80萬名直接和間接與旅遊業有關，包括航空、零售、飲食、交通等衆多從業員受影響。

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掃「安心出行」或麻煩但有保障

政府力推「安心出行」應用程式，日後進入主題樂園或景點可能要先掃二維碼，彭耀佳承認會有少許麻煩，但認為能保障市民及旅客安全，相信會願意使用。旅發局亦會與品質保證局推出認證計劃，針對景點的防疫運作模式發出認證，提升市民及旅客的信心，初步有1,500間機構參與。

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推VR虛擬旅行團

彭續指，疫情令農曆年煙花和花車匯演取消，旅發局改為舉辦網上市集，而香港美酒佳餚巡禮，有85萬人次在網上參加，其中三成是海外觀衆。彭計劃，未來加強宣傳大灣區，吸引海外旅客由香港去澳門、深圳、佛山和珠海等城市；同時希望疫苗供港後，可以正式啟動旅遊氣泡，與更多國家在機制下互通旅客。

旅發局將會加強宣傳，找居港外國人向自己國家宣傳香港，並舉辦虛擬旅行團，以VR技術向旅客展示景點，目前已有多於10個虛擬旅行團成功舉辦。