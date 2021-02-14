強制檢測大廈｜政府刊憲列4大廈 　分佈九龍新界單棟式私樓

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-02-14 00:20

政府周六晚就強制檢測公告刊憲，因有新增一宗以上確診將4幢大廈納入強制檢測，包括慈雲山嘉喜大廈，荃灣川龍街龍華樓，尖沙咀樂道華源大廈，油麻地上海街 286-288 號。多是新發現感染個案的處所，其中黃大仙及油麻地的兩人屬於源頭不明感染個案。

2月14日納入強制檢測公告的大廈名單：

新增一宗或以上確診個案的大廈

1. 香港九龍黃大仙蒲崗村道 157-161 號/毓華里 22 號嘉喜大廈

2. 香港新界荃灣川龍街 50 號龍華樓

3. 香港九龍尖沙咀彌敦道 83-97 號/樂道 36-50 號華源大廈

4. 香港九龍油麻地上海街 286-288 號

刊憲列明任何在二○二一年一月三十一日至二月十三日期間曾身處任何附件一所列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於二○二一年二月十六日或之前接受檢測。受檢人士若在二○二一年二月十一日至二月十三日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

政府二月十四日會在慈雲山嘉喜大廈、葵涌石籬（二）邨及沙田禾輋邨增設流動採樣站。由二○二一年二月十五日起，位於荃榮街遊樂場的流動採樣站會改設於沙咀道遊樂場，暫定開放至二○二一年二月十六日（星期二）。各區向公眾提供免費2019冠狀病毒病核酸檢測服務的流動採樣站的開放日期及服務時間載於附件二。除流動採樣站外，受檢人士亦可選擇到全港各區任何一間社區檢測中心接受檢測服務，費用全免。

▼2月13日確診患者住所及14日內曾到訪的食肆及處所▼