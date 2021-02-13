確診食肆｜聯邦金閣酒家上榜　有患者曾到荷里活廣場、高鐵西九站

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-02-13 22:51

本港周六(13日)新增12宗新冠肺炎確診個案，2宗個案源頭不明。衞生防護中心傳染病處主任張竹君下午於疫情記者會指，其中一名源頭不明確診患者於龍蟠苑商場內的小童群益會慈雲山青少年綜合服務中心做福利工作。衞生防護中心晚上更新確診患者訪的食肆及處所名單，該名患者除龍蟠苑商場外，更曾到訪另外3個地方，包括荷里活廣場。 而另一宗源頭不明個案則曾到訪油麻地永安九龍中心的聯邦金閣酒家，為今日唯一一家上榜食肆，他亦曾到高鐵西九龍站任保安。

一名29歲女確診患者報稱曾於2月8日曾到荷里活廣場。（商場相片）

於香港小童群益會賽馬會慈雲山青少年綜合服務中心做福利工作的患者(個案編號:10758)為一名29歲女子，她居於鑽石山嘉喜大廈，行蹤亦多於鑽石山一帶。除了工作地點位處的龍蟠苑商場，她亦報告稱曾到荷里活廣場、新蒲崗義發工業大廈，及荃灣遠東中心。

高鐵西九龍站於上年1月下旬起關閉，一直只有保安駐守，張竹君指，其中一名患者曾於西九龍站任保安。（黃偉倫攝/資料圖片）

另一名源頭不明個案為39歲男子(個案編號:10759)，張竹君於疫情記者會中指，該名患者於2月6日至8日在鵝頸橋街市任保安，2月10日曾在高鐵西九龍站任保安，曾與幾位人士工作並有巡邏，惟衞生防護中心名單未有列出鵝頸橋街市，僅列出高鐵西九龍站。

該名男患者亦曾於在高鐵西九龍站任保安亦報稱曾到永安九龍中心內聯邦金閣酒家吃飯，為今日唯一一間上榜食肆。

有確診患者曾到永安九龍中心的聯邦金閣酒家。（Google Maps圖片）

今日亦新增一名62歲女患者居於沙田禾輋邨富和樓(個案編號:10757)，她亦報稱曾到禾輋邨及禾輋廣場兩個地方。房委會晚上亦發稿，指她為禾輋邨富和樓外判保安員，是早前一宗在富和樓確診個案密切接觸者，房委會指，富和樓的公用地方、禾輋邨保安控制室和所有大廈的保安櫃位已進行全面消毒。

禾輋邨一名62歲女保安確診。（張浩維攝/資料圖片）

▼2月13日確診患者住所及14日內曾到訪的食肆及處所▼