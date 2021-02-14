赤口逢情人節　排長龍入車公廟要逾句鐘　港人帶泰妻感受熱鬧氣氛

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-02-14 15:09

今日(14日）是初三赤口，不少市民有善信一早到車公廟參拜。早上十時許，車公廟入場人數達上限，入口開始出現人龍，廟方表示需要輪後3小時才能入場，警方在廟門口實施人流管制。有十多年來從不缺席參拜的善信何小姐在孫子孫媳婦陪伴下入場敬香，希望身體健康、世界和平，她表示無論排隊多久都要入場，「希望車公顯靈。」 初三恰逢情人節，亦有不少情侶攜手進車公廟參拜。有港人帶著泰國妻子入場，並送上藍色玫瑰作為情人節驚喜，「希望小朋友健康，生意也能順利。」

上午10時許，車公廟門口已經大排長龍，警方實施人流管制。進入廟內可選擇掃瞄安心出行或由職員人手登記資料。張生張太一家四口在車公廟地下通道長龍中排隊輪候，四人已經等待超過40分鐘，張太表示無論等多久都不會放棄回家。而今日情人節，因為疫情只打算回家用餐當慶祝。

張生張太一家四口在車公廟地下通道長龍中排隊輪候，四人已經等待超過40分鐘，張太表示無論等多久都不會放棄回家。（林頌華攝）

李生是香港人，李太則是泰國人，二人結婚已經兩年，並已經育有小朋友。李生李太花費超過1個鐘頭才排隊入場，且首次使用「安心出行」程式，「似係快啲。」

李生帶同泰籍太太到車公廟，其妻指雖然不懂的中國的文化，亦不知道眾人在祈求什麼，但是見到廟宇內熱鬧的狀況亦覺得興奮。（林頌華攝）

李太表示雖然不懂的中國的文化，亦不知道眾人在祈求什麼，但是見到廟宇內熱鬧的狀況亦覺得興奮。李太在今年則收到藍色玫瑰花作為情人節禮物，二人都為家中小朋友祈福，另外也希望自己的生意可以興隆。

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另外亦有車公忠實信徒入場，何小姐在孫子孫媳婦的陪伴下入場，孫子並以1080元請3柱香祈福。何小姐說自己早上9時已經從油麻地趕到車公廟，排隊超過1個小時才進場，不過表示無論排多久都不會放棄，「希望車公顯靈，身體健康，疫情快點過去！」

何小姐排隊超過1個小時才能進場，但強調無論排多久都不會放棄，「希望車公顯靈，身體健康，疫情快點過去！」（林頌華攝）

車公廟外足球場劃出的車公誕市場有不少風車及解籤檔。檔主曲先生說，今年的生意慘淡，只有往年的一成左右，尤其今日車公廟出口路線改動，善信離場後不需再經市場，「不旺丁也不旺財，雖然啲客到過年都闊綽啲，但始終客流量太小。希望疫情快啲過去，下年能好啲。」

風車檔主曲先生，指今年的安排令場地「不旺丁不旺財」。（袁澍攝）

檔主劉女士也表示今年生意較去年大跌八成，且早前政府曾表示車公廟的節慶活動取消，之後又正常舉行，「好多新款式唔敢入，都留到下年啦。」

林先生住新界西，排隊超過一個半小時入場，「心要誠，唔會話放棄。」他表示今日通過「安心出行」入場，「最緊要係方便自己。」他今日花費218元購入一隻風車，說這隻是為家人所購，希望身體健康。做物流的他表示之後會再購入一隻大一些的擺入公司，希望生意可以順順利利。

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