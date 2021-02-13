車公誕｜風車檔主呻人流13年最差　生意銳減80%：同往年無得比

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-13 15:03

今日（13日）是農曆大年初二車公誕，不少市民一早已到沙田車公廟祈福。車公廟今日實施人流管制，不過仍然人山人海、香火鼎盛。疫情下，大部份市民都祈求疫情盡快消散。 在車公廟中參拜市民人人手上拿着風車，然而有風車檔指，今年因實施人流管制等措施，擺檔13年今年人流最差，生意亦大減80%，直言與往年「無得比」。

今日大年初二由上午8時至中午12時，車公廟共有6,540人次進廟；現場民安隊則指，至早上11時共約700人在場。而車外廟外則持續逾百人排隊，更需「打蛇餅」，市民魚貫入場。

不少赴車公廟市民人人手持風車，希望來年可轉運。在車公廟外足球場改劃而成的車公誕市場，不少風車及解籤攤檔，然而風車檔檔主曹先生指，今年生意與往年「無得比」，保守估計大跌80%。他又批評，今年即使足球場仍有大量空位，但不容許攤檔擺放貨物，「啲風車大大隻隻，完全無位擺」，故每晚亦須用車由貨倉運送風車至攤檔，運輸成本大增。

曹先生指，今年生意與往年「無得比」，保守估計大跌80%。（歐嘉樂攝）

而人流方面，曹先生坦言在車公廟擺檔13年，形容今年人流最差，估計因人流管制及需使用「安心出行」等原因。由於生意大減，即使有顧客「講價」，亦無奈答應。曹先生又希望來年港人來年「疫境自強，今年牛氣沖天」。

張先生花費800多元購買大型風車，他指自己每年亦會購買大風車，會放置於公司內。（歐嘉樂攝）

市民張先生花費800多元購買大型風車，他指自己每年亦會購買大風車，會放置於公司內。他又希望來年事業順利，「樣樣順境，疫情快啲過」。張先生每年亦會到車公廟參拜，他認為今年人流明顯比往年少；對於港求第45籤中籤，「政府都做得幾好㗎啦，疫情真係預計唔到」。

市民吳先生早上6時許已到達車公廟外排隊，他批評今年人流管制安排十分不便，往年到場便可進入廟內，今年除排長龍外，亦要用「安心出行」等程式，惟他又直言「但都無辦法」。吳先生又祈求來年身體健康，「喺疫情之下都無咩緊要得過呢樣嘢」。