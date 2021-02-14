港台髮型師確診　至少25人檢疫隔離　有嘉賓出席節目都「上榜」

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-02-14 21:49

香港電台一名髮型師確診感染新冠肺炎，7名港台員工、5名節目主持和13名嘉賓被列作密切接觸者，須送往檢疫，包括主持泰山、潘杰寧和鄭萃雯，嘉賓則包括公民黨前黨魁余若薇和香港營造師學會會長謝偉正，後者因曾出席節目接受訪問而須隔離。 該名患者曾參與造型工作的節目，包括《早辰。早晨》、《日常8點半》、《城市論壇》和《議事論事》等7個節目。

香港電台一名髮型師確診感染新冠肺炎，港台表示，7名港台員工、5名節目主持和13名嘉賓被列作密切接觸者，須送往檢疫，（資料圖片）

泰山表示，年廿九（10日）主持直播節目《日常8點半》，曾身處化妝間，他於節目拍攝期間有戴口罩，同場節目主持還有潘杰寧和鄭萃雯，他們都須隔離檢疫。

香港營造師學會會長謝偉正亦表示，需要隔離檢疫14天，今天已到達竹篙灣檢疫中心。他於年廿九晚上去過電視大廈接受訪問，當時談及題目是地盤工即將要定期強制檢測。

余若薇則接受該髮型師「整頭」

公民黨前黨魁余若薇在Facebook表示，2月10日曾到港台錄影《議事論事》，期間由該髮型師整理頭髮，被列為緊密接觸者，開玩笑稱獎品為「情人節一人免費酒店10天」。余若原定為壹傳媒創辦人黎智英等人，就涉組織及參與前年8月18日非法集會的案件，於本月16日上庭代表辯護。她回覆傳媒查詢時表示，周二將未能代表黎智英出庭。

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港台回覆表示，港台形象設計組一名髮型師今日確診。據衛生署資料，該位髮型師在2月11日發病，病發前兩天是傳染期。在9日至11日曾與他在同一化妝間工作的同事、被他整理髮型的節目主持和嘉賓，以及同一時間曾經除下口罩被化妝和造型的人士，均被列為密切接觸者，須接受檢疫。

至少25人要檢疫

港台表示，目前共有7位港台員工、5位節目主持人及13位嘉賓被列作密切接觸者，需按衞生署指示進入隔離營接受檢疫。今早港台電視大廈已進行深層清潔消毒。

港台指，因個案屬源頭不明，衞生署正追蹤髮型師過去14天的行程，暫不排除可能在工作場所感染。為切斷隱形傳播鏈，港台會配合衞生署，建議電視大廈的員工和呼籲曾於2月9至11日到訪該處的人士及早進行檢測。