新冠肺炎｜發炎發燒顯示免疫系統正常運作　疫苗副作用實為好事？

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-02-14 16:25

全球新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）疫苗接種計劃正在展開，香港亦即將在不久的將來開始接種。隨着疫苗成為話題，注射疫苗的副作用亦成為了焦點。在接種疫苗後出現副作用是常見且十分正常的事，而且某程度是一件「好事」。

圖為2月4日，西班牙一個接種中心，醫護人員正在準備疫苗。（Reuters）

所謂副作用，是人體服食藥物或注射疫苗後，產生的一種反應。所有藥物都有其用藥目的，用以治療疾病或紓緩疾病的不適，但由於過程會產生額外反應，因此又稱為副作用。

例如傷風感冒藥的止咳或紓緩鼻塞等不適，藥物影響中樞神經可能會造成疲倦渴睡，這就是藥物的副作用，但一般來說副作用的程度都是輕微且可受控的。

至於疫苗反應同理，疫苗的目的是為了預防細菌及病毒感染，因此注射後出現的不適均稱為副作用，不過這種不適的原理和傷風感冒藥稍有不同。

圖為美國芝加哥一間疫苗接種中心的莫德納疫苗，醫護正準備注射疫苗。（Reuters）

疫苗副作用為免疫反應所致

首先要知道，接種疫苗的手臂之所以出現紅腫疼痛，或是發炎發燒等跡象，都是免疫反應所致，也就是人體的自然防禦機制造成的現象。

當注射疫苗後，由於疫苗帶來的都是「外來入侵者」，人體會特別讓更多的血液流往注射位置，帶來更多白血球等細胞清除入侵者，造成紅腫和發炎。這就是為何注射疫苗後，施打疫苗的手臂附近會出現紅腫發炎的現象。

而有時人體會認為需要進一步調節體溫清除入侵者，因此會造成發燒，而發燒會伴隨頭痛及疲倦等不適。不過由於所謂「入侵者」並非真正病菌會攻擊細胞或產生毒素，並無實害，當免疫系統成功清除它們，便會退燒讓身體回復正常。而人體會記憶這次的入侵者，準備下次感染同類病菌時進行更有效的打擊。

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因此，在注射疫苗後出現副作用，實質是代表自然免疫系統正常運作的一件「好事」。

當然有時身體免疫反應太大，出現必須送院的嚴重狀況，但一般機會十分低，且並非無法控制。因疫苗造成的住院甚至死亡的數字，遠遠低於因患病而致死的數字。