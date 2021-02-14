新冠肺炎｜新增3幢強制檢測大廈　將軍澳新都城1期1座上榜

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-02-14 17:30

今日新增12宗確診個案，當中有10宗為本地個案，3宗源頭不明。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，今日確診個案中，有3幢大廈需要全幢大廈居民需要強制檢測，包括一宗與小童群益會賽馬會慈雲山青少年綜合服務中心個案相關的確診人士居於將軍澳新都城1期1座，列入強檢大廈。

另外兩幢被列為強制檢測大廈分別位於馬鞍山富寶花園1座及葵涌打磚坪道1至25號寶星中心A座。而有兩名確診及初步確診患者則本來居於強制檢測大廈，是在強制檢測中找到的個案。

昨日一名在小童群益會賽馬會慈雲山青少年綜合服務中心任職福利工作的員工確診，今日增兩名相關個案，其中一宗為一名灣仔聖雅各福群會社工，曾與該名患者一同開會，因其居於將軍澳新都城1期1座，故整幢大廈需要強制檢測。

歐家榮指，有3幢新增強制檢測大廈。（余俊亮攝/資料圖片）

另外，確診的35歲男港台髮型師居於馬鞍山富寶花園1座，全幢大廈居民需進行強制檢測。今日確診亦有一名32歲女文員，歐家榮指，她居住的葵涌打磚坪道1至25號寶星中心A座亦須進行強制檢測。

歐指，早前因污水樣本呈陽性而需要全幢大廈強制檢測的土瓜灣道267號找出一名無病徵的患者，該名46歲男子為在港尋庇護人士。同於強制檢測大廈找出的個案亦包括今日初步確診的紅磡家維邨家廉樓一名79歲女獨居長者。

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